Operação da EPR vai reforçar segurança em rodovia de Sengés e na PR-092

DA REDAÇÃO/ASSESSORIA - FOLHA EXTRA

Dando sequência ao trabalho de manutenção e recuperação de encostas nas rodovias sob concessão, a EPR Litoral Pioneiro inicia um cronograma de operações preventivas para estabilização de taludes. A ação será realizada nas rodovias PR-239, em Sengés, e PR-092, em Joaquim Távora.

O método utilizado é o bate-choco, técnica que consiste na identificação e remoção controlada de blocos rochosos e vegetação eventualmente soltos ou instáveis presentes nas encostas, evitando que eles se desprendam e caiam sobre a pista. O objetivo é reforçar as ações de segurança e incrementar o trabalho de acompanhamento dos taludes.

Os locais contemplados são definidos a partir de inspeções técnicas e de monitoramentos periódicos realizados pelas equipes de Engenharia da concessionária, que mantêm ações permanentes de conservação geotécnica. As atividades são realizadas por uma equipe especializada em trabalhos em encostas e estabilização geotécnica, que mapeiam a área, identificam os pontos e realizam a retirada dos materiais do local.

“Este é um trabalho preventivo extremamente importante e que gera impacto direto na segurança viária. Com a remoção dos materiais, o risco de queda de sedimento nas rodovias reduz significativamente e, além disso, a limpeza das encostas permite melhor monitoramento técnico das condições destas áreas”, explica o diretor-presidente do Núcleo Paraná do Grupo EPR, Marcos Moreira.

Operação

A previsão é que a execução do trabalho dure cerca de 15 dias em cada ponto, no entanto, a programação pode ser alterada devido às condições climáticas. No momento, as equipes finalizam a ação entre os kms 6,615 e 7,010 da PR-239, em Sengés, e os próximos locais a receberem a operação são:

PR-092, km 305,895, em Joaquim Távora;

BR-277, km 41, em Morretes.

As equipes atuam entre 7h e 17h. Há alteração no fluxo do trecho durante a atividade, com operação Pare e Siga ou interdições temporárias. A realização do trabalho é comunicada pelos boletins diários da concessionária e a orientação aos usuários é que programem suas viagens e considerem eventuais aumento no tempo de deslocamento. Além disso, é importante que os motoristas respeitem a sinalização implantada nos locais em obras e, em caso de emergência, acionem a EPR Litoral Pioneiro pelo número 0800 277 0153, que está à disposição 24 horas e também atende pelo WhatsApp.