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Região tem previsão de frio e alerta de tempestades a partir desta quinta-feira

Aviso do Inmet prevê chuva de até 50 milímetros por dia e ventos de até 60 km/h; instabilidade deve atingir cidades do Norte Pioneiro e dos Campos Gerais até o fim de semana

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação - Marcelo Aguiar
28/10/2026 às 15h05
Região tem previsão de frio e alerta de tempestades a partir desta quinta-feira
Foto: Reprodução/Simepar

Redação - Marcelo Aguiar

PREVISÃO DO TEMPO - O Norte Pioneiro e os Campos Gerais do Paraná devem enfrentar chuva e temperaturas mais baixas nesta quinta-feira (29), com possibilidade de novas pancadas durante o fim de semana. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de perigo potencial para chuvas intensas e tempestades, válido da meia-noite até as 23h59 de quinta-feira.

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O alerta prevê precipitação entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros ao longo do dia, acompanhada de ventos entre 40 e 60 km/h. O Inmet aponta baixo risco de queda de galhos de árvores, alagamentos, descargas elétricas e interrupções no fornecimento de energia.

As previsões do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) indicam alta probabilidade de chuva em municípios das duas regiões. Em Wenceslau Braz, a previsão aponta 98% de probabilidade de precipitação na quinta-feira, com acumulado estimado em 35,6 milímetros. Em Santo Antônio da Platina, a estimativa chega a 53,1 milímetros, também com 98% de probabilidade.

Em Ibaiti, a previsão indica 98% de chance de chuva e acumulado de 13,5 milímetros. Já em Cornélio Procópio, são estimados 29,4 milímetros, com a mesma probabilidade de precipitação.

nos Campos Gerais, Jaguariaíva tem previsão de 12,5 milímetros de chuva na quinta-feira, com 98% de probabilidade. Em Castro, o acumulado estimado é de 4,1 milímetros, enquanto Ponta Grossa tem previsão de 1,3 milímetro, com 75% de chance de chuva. Os volumes podem mudar conforme a atualização dos modelos meteorológicos.

Na sexta-feira (30), a tendência é de redução da chuva em parte do Norte Pioneiro. Wenceslau Braz e Santo Antônio da Platina aparecem com previsão de tempo mais firme, enquanto Ibaiti tem possibilidade menor de precipitação. Em Jaguariaíva, a chance de chuva também diminui. Em Castro e Ponta Grossa, porém, a instabilidade pode continuar, com previsão de precipitação ao longo do dia.

No sábado (31), a possibilidade de chuva volta a aumentar em diferentes municípios. O Simepar prevê 98% de probabilidade de precipitação em Wenceslau Braz, Ibaiti, Santo Antônio da Platina, Cornélio Procópio e Jaguariaíva. Em Ponta Grossa, a previsão indica tempo mais firme, embora as condições possam mudar.

No domingo (1º de novembro), a instabilidade deve continuar em parte das regiões. Wenceslau Braz tem previsão de 98% de probabilidade de chuva, com acumulado estimado em 4,1 milímetros. Em Cornélio Procópio, a chance de precipitação é menor, enquanto outras cidades podem registrar pancadas isoladas.

O Inmet recomenda que a população evite se abrigar debaixo de árvores durante rajadas de vento e não estacione veículos perto de torres de transmissão ou placas de propaganda. Também orienta evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante tempestades. Em caso de emergência, os contatos são a Defesa Civil, pelo telefone 199, e o Corpo de Bombeiros, pelo 193.

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