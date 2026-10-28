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Febre das lan houses: Siqueira Campos terá campeonato gratuito de CS

Campeonato será presencial e aberto ao público; evento acontece neste final de semana na Casa da Cultura Neuri Camargo

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
28/10/2026 às 14h47
Febre das lan houses: Siqueira Campos terá campeonato gratuito de CS
Primeira edição da LCG contou com disputas de Valorant, Mortal Kombat 11 e FIFA 25. Foto: LCG

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SIQUEIRA CAMPOS - Um dos jogos mais conhecidos da história dos videogames, que marcou gerações e se tornou um verdadeiro fenômeno na época das lan houses, será o protagonista de um campeonato neste fim de semana em Siqueira Campos, no Norte Pioneiro do Paraná. Neste sábado (31) e domingo (1º de novembro), o município recebe a segunda edição do Logynex Championship Gamer (LCG), que neste ano será dedicada exclusivamente ao Counter-Strike 2, popularmente conhecido como CS2.

A competição será realizada presencialmente na Casa da Cultura Neuri Camargo da Silva e reunirá equipes de diferentes cidades da região. Tanto a participação dos jogadores quanto a entrada do público serão totalmente gratuitas, permitindo que fãs, familiares e curiosos acompanhem de perto os confrontos.

Evento será totalmente gratuito

Uma das principais novidades desta edição é a gratuidade. Diferentemente do primeiro campeonato, que contou com uma taxa de inscrição para os competidores, neste ano a participação será gratuita, assim como o acesso do público à Casa da Cultura.

A proposta é aproximar ainda mais o interior do universo dos E-Sports e proporcionar uma experiência diferente aos amantes dos jogos eletrônicos, especialmente àqueles que cresceram acompanhando as partidas de Counter-Strike nas lan houses ou que hoje fazem parte da nova geração de jogadores.

As disputas começam neste sábado (31) e seguem até domingo (1º de novembro), quando será encerrada a segunda edição do Logynex Championship Gamer.

Além de promover a competitividade entre as equipes, o evento representa mais uma oportunidade para fortalecer o cenário gamer no Norte Pioneiro, mostrando que campeonatos presenciais de jogos eletrônicos também podem conquistar espaço fora dos grandes centros urbanos.

Campeonato chega à segunda edição

O Logynex Championship Gamer nasceu em 2025, a partir de uma iniciativa do jovem empreendedor Nathan Lopes da Silva, proprietário da Logynex Store, de Siqueira Campos. Apaixonado pelo universo dos games, Nathan decidiu transformar uma experiência que antes vivia com amigos em um evento capaz de reunir jogadores de diferentes municípios.

Na primeira edição, realizada em agosto do ano passado, a competição contou com disputas de Valorant, Mortal Kombat 11 e FIFA 25. O evento foi criado com a proposta de fortalecer a cultura gamer no interior e proporcionar aos participantes a experiência de competir presencialmente, em uma estrutura inspirada nos grandes campeonatos de E-Sports.

Foto: Divulgação.
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