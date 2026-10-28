Adolescentes são apreendidos por violência sexual contra crianças em escola

Redação - Marcelo Aguiar

OURINHOS - Quatro adolescentes, com idades entre 13 e 16 anos, foram apreendidos na tarde de terça-feira (27), em Ourinhos, no interior de São Paulo, durante uma investigação sobre suspeitas de violência sexual contra crianças em uma unidade escolar da região. A ação foi realizada pela Polícia Civil e pela Polícia Militar, após a Justiça expedir mandados de internação provisória.

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A investigação é conduzida pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) e apura atos infracionais análogos ao crime de estupro de vulnerável. Segundo as informações divulgadas pelas forças de segurança, os episódios investigados teriam ocorrido em diferentes ocasiões dentro de uma escola.

Três adolescentes foram localizados por equipes de radiopatrulhamento com motocicletas do 31º Batalhão de Polícia Militar do Interior. Dois deles foram encontrados em um endereço no Jardim das Paineiras, enquanto o terceiro foi localizado em uma escola de ensino integral no Jardim Santa Fé.

O quarto adolescente já havia sido apreendido por uma equipe da Polícia Civil e apresentado à Delegacia de Defesa da Mulher, responsável pela investigação.

As quatro apreensões ocorreram durante o cumprimento de determinações judiciais relacionadas ao caso. Até o momento, as autoridades não divulgaram informações sobre o número de possíveis vítimas, as circunstâncias detalhadas dos episódios ou o período em que os fatos teriam ocorrido.

A Polícia Militar esclareceu que a escola de ensino integral onde um dos adolescentes foi localizado não foi oficialmente identificada como o estabelecimento em que os atos investigados teriam acontecido.

A Polícia Civil continua apurando as suspeitas para esclarecer as circunstâncias dos fatos e a possível participação dos adolescentes nos episódios investigados.

Por envolver crianças e adolescentes, as identidades dos investigados e das possíveis vítimas são preservadas, conforme determina a legislação. Outros detalhes sobre o caso não foram divulgados pelas autoridades até o momento.

Os adolescentes são investigados por atos infracionais análogos a crimes previstos na legislação penal. A internação provisória é uma medida cautelar determinada judicialmente durante a apuração, e o caso segue sob responsabilidade das autoridades competentes.