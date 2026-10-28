Corpo dividido em pedaços é encontrado dentro de carro no Paraná

Redação - Marcelo Aguiar

PARANÁ - Sete pessoas, entre elas um adolescente, foram detidas na tarde de terça-feira (27) após a Polícia Militar encontrar um corpo esquartejado dentro do porta-malas de um carro que trafegava pela rodovia PR-280, em Marmeleiro, no Sudoeste do Paraná. O caso é investigado pela Polícia Civil como possível homicídio qualificado e ocultação de cadáver.

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Segundo a Polícia Militar do Paraná (PM-PR), a abordagem ocorreu após a corporação receber informações da Polícia Civil sobre uma denúncia de homicídio registrado durante a madrugada. Quatro pessoas estavam no veículo, incluindo uma mulher e um adolescente, e foram detidas durante a ação.

De acordo com o tenente-coronel José Batista dos Santos, os restos mortais estavam envolvidos em um cobertor e acondicionados em uma mala e uma sacola. Durante a abordagem, os suspeitos teriam tentado se desfazer de uma arma, que foi arremessada e posteriormente apreendida pelos policiais.

Na sequência, as equipes foram até uma residência de onde o veículo teria saído. No imóvel, outras três pessoas foram detidas. Os policiais também encontraram vestígios semelhantes a sangue e indícios de que o local havia passado por uma limpeza recente.

Conforme o delegado Ricardo Moraes Faria dos Santos, a identidade da vítima ainda não havia sido oficialmente confirmada. A principal suspeita era de que o corpo pertencesse a um homem de 25 anos, natural do Rio Grande do Sul.

O delegado informou que a vítima estava decapitada e apresentava partes do corpo separadas. As circunstâncias do crime e a possível participação de cada suspeito estão sendo apuradas pela Polícia Civil.

Os detidos têm idades entre 17 e 22 anos e, segundo a Polícia Militar, seriam moradores da região de Marmeleiro. Os nomes não foram divulgados pelas autoridades.

A delegada Paula Caroline Wisniewski informou que a investigação considera, inicialmente, as hipóteses de homicídio qualificado, ocultação de cadáver, fraude processual e possível corrupção de menores. A motivação do crime ainda não foi esclarecida pelos investigadores.