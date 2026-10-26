Assembleia Legislativa fará amplo debate do orçamento de 2027, diz Romanelli

DA REDAÇÃO/ALEP - FOLHA EXTRA

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD), presidente da Comissão do Orçamento, adiantou nesta segunda-feira, 26, que a Assembleia Legislativa vai abrir um canal específico para receber propostas para o orçamento estadual de 2027 e que ainda um amplo debate sobre a peça orçamentária para o ano que vem estimada em R$ 84,6 bilhões. "Acabei de alinhar com o presidente Alexandre Curi para que possamos, na discussão da Lei Orçamentária Anual, realizar essa prática muito importante, que é do Orçamento Participativo", destacou Romanelli.

O orçamento participativo, segundo Romanelli, terá um canal (aba) específico no site da Assembleia Legislativa para receber sugestões e ainda será precedido de um amplo debate até aprovação marcada para a última sessão legislativa do ano, provavelmente em dezembro. "Esta aba receberá demandas das cidades e também ideias e propostas em relação à aplicação do dinheiro público. E, ao mesmo tempo, faremos um amplo debate sobre esse tema", apontou Romanelli.

Romanelli ainda está estudando qual a melhor forma para debater o orçamento, mas provavelmente será através de audiência pública a ser realizada em data ainda a ser marcada na Assembleia Legislativa. "Os paranaenses vão ajudar a definir quais serão as prioridades de investimentos para 2027 e ouvir a população é fundamental para construir um orçamento mais próximo das necessidades de cada cidade.

A Comissão de Orçamento também abrirá prazo para receber emendas dos deputados que serão analisadas, sistematizadas e votadas pela comissão antes da votação em plenário. "Junto com o PPA (plano plurianual) esta é a quarta edição do orçamento participativo que vamos utilizar essa dinâmica mais transparentes e com a participação expressiva dos paranaenses", destacou o deputado.

Prioridades

Para 2027, a previsão da Secretaria Fazenda gira em torno de R$ 84,6 bilhões em investimentos - cerca de 3,7% maior do que o orçamento de 2026. O projeto enviado em 1º de outubro pelo governador Ratinho Júnior (PSD) a Assembleia Legislativa estima a receita e fixa as despesas do Orçamento Geral do Estado. A maior parte da arrecadação será de impostos, taxas e contribuições (R$ 44,1 bilhões) com destaque para o ICMS previsto em R$ 35,2 bilhões, e para o IPVA, que deve alcançar R$ 2,3 bilhões.

Além disso, o texto destina recursos em todas as áreas da administração pública. Na Segurança, por exemplo, terá um orçamento 12,7% maior em comparação a 2026, chegando aos R$ 7,9 bilhões. Já na Saúde, a proposta prevê R$ 10,3 bilhões, enquanto a Educação ultrapassa a marca dos R$ 17,2 bilhões. Entre as áreas que apresentam crescimentos no orçamento de 2027, o principal destaque é o meio ambiente, com alta de 57%: de R$ 649 milhões em 2026 para R$ 1,020 bilhão no próximo ano.

Também avançam de forma expressiva os valores destinados ao esporte e lazer, que sobem 41%, totalizando R$ 189 milhões, e à cultura, com aumento de 40%, passando de R$ 223 milhões para R$ 311 milhões. A proposta ainda amplia os recursos para ciência e tecnologia e para ações de cidadania, ambas com crescimento de 16%, além de prever reforços para o trabalho, com alta de 13%, e para agricultura, que terá aumento de 12%, chegando a R$ 1,670 bilhão.

Investimentos próprios

O texto prevê R$ 7,67 bilhões em investimentos próprios, valor 6,3% superior aos R$ 7,2 bilhões de 2026. O dinheiro será usado na duplicação e manutenção de rodovias, construção de escolas e hospitais e na compra de novos materiais e equipamentos. Os investimentos em Saúde e Educação somam R$ 2,28 bilhões — o que significa novas estruturas, equipamentos e tecnologias.

A educação básica terá R$ 745 milhões previstos para 2027, R$ 212 milhões a mais do que em 2026, enquanto a promoção da produção agropecuária chegará a R$ 639 milhões, incremento de R$ 110 milhões. Também estão previstos reforços para policiamento, assistência hospitalar e ambulatorial, habitação urbana e atenção básica.

Em termos proporcionais, os maiores avanços aparecem no esporte comunitário, com crescimento de 125%, no ensino superior, com alta de 97%, e nas ações ambientais, como controle ambiental, preservação e conservação e recursos hídricos, que terão aumentos expressivos no próximo orçamento.

(com informações da Agência Estadual de Notícias)