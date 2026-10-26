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Carreta Saúde da Mulher vai atender pacientes de seis municípios dos Campos Gerais

Unidade ficará em Imbaú entre 27 de outubro e 7 de novembro, com mamografias, ultrassonografias e exames preventivos

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação - AEN
26/10/2026 às 15h21
Carreta Saúde da Mulher vai atender pacientes de seis municípios dos Campos Gerais
Foto: Reprodução/AEN

Redação - Marcelo Aguiar

CAMPOS GERAIS - A Carreta Saúde da Mulher chega a Imbaú nesta terça-feira (27) para atender pacientes de seis municípios dos Campos Gerais e regiões próximas. A iniciativa do Governo do Paraná, coordenada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), também contemplará moradoras de Faxinal, Ortigueira, Mauá da Serra, Marilândia do Sul e Califórnia, com exames voltados à prevenção e ao diagnóstico de doenças femininas.

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A unidade móvel ficará estacionada no pátio da Rodoviária de Imbaú, na Avenida Jangada, e realizará atendimentos de 27 a 31 de outubro e de 3 a 7 de novembro. A estrutura oferece exames para a identificação precoce dos cânceres de mama e do colo do útero, além de consultas e orientações de saúde.

Entre os serviços disponíveis estão mamografias de rastreamento para mulheres de 40 a 74 anos e coleta de exame citopatológico, conhecido como papanicolau, para pacientes de 25 a 64 anos. A carreta também realiza mamografias diagnósticas e ultrassonografias transvaginais, das mamas e da tireoide.

O atendimento inclui consultas médicas presenciais, suporte por telemedicina e orientações sobre autocuidado. A proposta é ampliar o acesso aos exames especializados, principalmente para mulheres que vivem em municípios menores e enfrentam dificuldades para se deslocar até outros centros de atendimento.

Na etapa anterior, realizada entre 20 e 24 de outubro, em Mato Rico, a equipe atendeu moradoras de nove municípios. Foram realizadas 531 mamografias, 500 ultrassonografias, 443 consultas presenciais, 445 consultas por telemedicina e 329 exames citopatológicos.

O circuito itinerante percorreu regiões como Norte Pioneiro, Norte, Noroeste, Oeste e Sudoeste do Paraná. Depois dos atendimentos nos Campos Gerais, a unidade seguirá para as regiões Centro-Sul, Sul e Metropolitana de Curitiba.

A iniciativa integra o Paraná Rosa, campanha estadual de conscientização e prevenção à saúde da mulher lançada em 2019. A operação é viabilizada por uma parceria entre o Governo do Paraná e a Volkswagen do Brasil, com R$ 10 milhões em reinvestimentos vinculados ao Programa Paraná Competitivo.

Na primeira edição, realizada entre setembro e dezembro de 2025, a carreta atendeu 10.040 mulheres e contabilizou 19.852 atendimentos, incluindo exames e consultas. Na ocasião, 62 pacientes com alterações nos resultados foram encaminhadas à rede especializada.

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