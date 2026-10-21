Formação de ciclone coloca região em alerta para tempestades severas nos próximos dias

Redação - Marcelo Aguiar

PREVISÃO DO TEMPO - A formação de um ciclone extratropical no Sul do Brasil pode intensificar as tempestades no Paraná nos próximos dias. A previsão do tempo indica chuva forte, rajadas de vento e possibilidade de granizo, com instabilidade prevista até domingo (25). As regiões do Norte Pioneiro e dos Campos Gerais devem acompanhar os alertas meteorológicos diante do risco de temporais.

LEIA TAMBÉM - Estudantes de Wenceslau Braz conquistam prêmio de robótica no Agrinho 2026

A mudança nas condições do tempo está associada à atuação de áreas de instabilidade e de um sistema de baixa pressão atmosférica. A previsão meteorológica aponta que o cenário pode se agravar a partir de sexta-feira (23), quando o ciclone extratropical poderá contribuir para a intensificação das chuvas e dos ventos no Sul do país.

No Paraná, os temporais podem atingir diferentes regiões, com possibilidade de acumulados elevados de chuva em alguns municípios. Entre os fenômenos previstos estão descargas elétricas, rajadas de vento e queda de granizo, condições que podem provocar alagamentos, queda de árvores, destelhamentos e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

No Norte Pioneiro e nos Campos Gerais, a orientação é acompanhar as atualizações do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e da Defesa Civil.

Durante tempestades, a recomendação é evitar permanecer sob árvores, próximo a estruturas metálicas ou em áreas abertas. Também é importante manter distância de placas de publicidade e torres de transmissão, além de retirar aparelhos eletrônicos das tomadas quando houver risco de descargas elétricas.

Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

A intensidade e a distribuição das chuvas dependerão da evolução do sistema atmosférico, e as condições previstas podem sofrer alterações ao longo dos próximos dias.