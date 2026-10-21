Homem é preso após filho encontrar a mãe morta no Paraná

Redação - Marcelo Aguiar

CASCAVEL - Um homem de 46 anos foi preso em flagrante suspeito de matar a namorada, Dirlei Rodrigues da Silva, de 52 anos, em Cascavel, no oeste do Paraná. A mulher foi encontrada morta pelo próprio filho na terça-feira (20), dentro da residência onde morava. O caso é investigado pela Polícia Civil como feminicídio.

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Segundo as informações da investigação, o corpo de Dirlei estava sobre a cama, com um corte profundo próximo ao pescoço. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou a morte.

Em depoimento à polícia, o filho relatou que ouviu a mãe conversando com o namorado dentro do quarto antes de sair para trabalhar. Conforme o relato, os dois conversavam normalmente, sem sinais aparentes de discussão.

Ao retornar para casa, o rapaz encontrou o controle do portão eletrônico caído no chão da garagem. Ao procurar pela mãe, encontrou a mulher morta no quarto.

De acordo com o delegado Ian Leão, responsável pelo caso, imagens de câmeras de segurança registraram o suspeito deixando a residência cerca de 40 minutos depois que o filho da vítima saiu do imóvel. A investigação também identificou que ninguém entrou na casa durante esse intervalo.

As imagens, os depoimentos e os materiais apreendidos foram considerados pela polícia na fundamentação da prisão em flagrante.

O suspeito foi localizado no início da noite de terça-feira, em uma propriedade rural de Assis Chateaubriand, também no oeste do Paraná. Durante as buscas, policiais militares encontraram roupas semelhantes às utilizadas pelo homem registrado nas imagens de segurança. As peças estavam em um varal e, segundo a polícia, haviam sido lavadas.

Os policiais também apreenderam uma lâmina que pode ter sido utilizada no crime. As roupas e o objeto serão submetidos à análise da Polícia Científica para verificar se apresentam vestígios relacionados à morte de Dirlei.

Segundo o delegado, o homem apresentava marcas pelo corpo que podem ter sido provocadas por unhas. Uma das hipóteses investigadas é que os ferimentos tenham ocorrido durante uma possível tentativa de defesa da vítima.

O casal mantinha um relacionamento havia aproximadamente seis meses. Enquanto o filho relatou que a relação parecia tranquila, amigas próximas de Dirlei disseram aos investigadores que o namoro passava por um período de desgaste.

A polícia também apura o desaparecimento de uma carteira e de um aparelho celular da residência. Os investigadores analisam os objetos apreendidos para esclarecer as circunstâncias do crime e verificar a possível ocorrência de delito patrimonial.

Até o momento, conforme as informações divulgadas pela investigação, não há indícios de participação de outras pessoas no caso.

A prisão em flagrante será submetida à análise da Justiça, que decidirá sobre a manutenção da prisão, com eventual conversão em preventiva, ou a possibilidade de o investigado responder ao processo em liberdade, mediante medidas cautelares.