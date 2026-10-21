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Juca Sloboda destaca mais de R$ 100 milhões em investimentos para Jaguariaíva

Obras incluem pavimentação, moradias populares, escola integral, CMEIs, abastecimento de água e melhorias na saúde

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação - aRede
21/10/2026 às 10h37 Atualizada em 21/10/2026 às 11h23
Juca Sloboda destaca mais de R$ 100 milhões em investimentos para Jaguariaíva
Foto: Reprodução/Redes Sociais.

Redação - Marcelo Aguiar

JAGUARIAÍVA - O município de Jaguariaíva, nos Campos Gerais do Paraná, tem mais de R$ 100 milhões em obras em andamento, segundo o prefeito Juca Sloboda. Em entrevista ao Portal aRede nesta terça-feira (20), o gestor apresentou investimentos em infraestrutura, habitação, educação, saneamento e saúde, além de comentar os efeitos das tarifas impostas pelos Estados Unidos sobre a economia local.

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Na infraestrutura, as obras de pavimentação do Distrito Industrial Madeireiro ultrapassam R$ 10,4 milhões e estão com aproximadamente 20% de execução. A previsão é concluir os trabalhos entre julho e agosto de 2027. Outros dois lotes, de cerca de R$ 10 milhões cada, contemplam aproximadamente 18 pontos da área urbana. A meta da administração é pavimentar todas as ruas da cidade até 2028.

Na habitação, 100 unidades populares vinculadas ao Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) estão em construção, com previsão de entrega no início de 2027. Outras 358 moradias financiadas pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) já foram licitadas.

A educação também concentra recursos. Uma escola em tempo integral está sendo construída no Portal do Sertão, com investimento de R$ 11 milhões do Governo Federal. A previsão é inaugurar a unidade no início de 2027. A Prefeitura ainda executa dois Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs), que devem disponibilizar quase 300 vagas para crianças de zero a quatro anos.

Sloboda também apontou os impactos das tarifas norte-americanas sobre a indústria madeireira, com reflexos no emprego, no comércio e na arrecadação municipal. Entre as medidas para enfrentar o cenário, citou parcerias para qualificação profissional e ações para atrair empresas de outros setores.

No abastecimento de água, o município investe em tubulações, reservatórios e melhorias na Estação de Tratamento de Água Matarazzo. Dois reservatórios, com capacidade de 1,2 milhão de litros cada, estão em construção. Também está prevista uma nova captação no Rio Capivari.

Na saúde, o prefeito destacou a aquisição de 18 veículos para transporte de pacientes, duas ambulâncias de suporte avançado com estrutura de UTI e equipamentos para o hospital e a Casa da Gestante. Como presidente do CimSamu dos Campos Gerais, também mencionou melhorias tecnológicas e capacitação das equipes de atendimento de urgência.

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