Seminário do SAMU reúne mais de 300 profissionais da saúde em Ponta Grossa

Redação - Marcelo Aguiar

PONTA GROSSA - O Seminário SAMU 192 em Rede foi realizado nesta terça-feira (20), em Ponta Grossa, reunindo mais de 300 profissionais da saúde e lideranças municipais para discutir o fortalecimento dos serviços de urgência e emergência nos Campos Gerais e no Centro-Sul do Paraná. Promovido pelo Consórcio Intermunicipal do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (CIMSAMU), o encontro contou com atividades de capacitação, integração das equipes e apresentação de melhorias no atendimento à população.

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O prefeito de Jaguariaíva e presidente do CIMSAMU, Juca Sloboda, destacou a abrangência do serviço, que atende mais de um milhão de habitantes nos municípios integrantes do consórcio.

“É um evento muito importante porque traz a capacitação, a integração e novidades que estamos implantando no consórcio e no serviço de atendimento à população”, afirmou Sloboda.

O prefeito de Sengés e presidente da Associação dos Municípios dos Campos Gerais (AMCG), Gerson Nunes, também ressaltou a importância da atuação conjunta entre as administrações municipais para fortalecer a assistência em saúde.

Segundo Nunes, a parceria entre os municípios e o consórcio contribui para o avanço dos serviços de atendimento de urgência na região. Ele destacou o trabalho realizado pelas equipes do SAMU e a necessidade de ampliar as ações voltadas à saúde pública.

Além da capacitação dos profissionais, o CIMSAMU avança na implantação de recursos tecnológicos. O consórcio é o primeiro do Paraná a contar com um sistema de localização de chamadas em tempo real, que permite visualizar a posição aproximada de quem solicita socorro.

A ferramenta contempla acionamentos realizados por telefone celular e pelo aplicativo Ligue 192 VoIP. O recurso auxilia na identificação da localização do solicitante e pode contribuir para agilizar o direcionamento das equipes, especialmente em situações nas quais a pessoa não consegue informar com precisão onde está.

A programação do seminário incluiu atividades voltadas à qualificação dos profissionais, à troca de experiências entre os municípios e à apresentação de iniciativas para aprimorar o funcionamento do serviço de urgência e emergência. O encontro buscou ampliar a integração entre as equipes que atuam no atendimento pré-hospitalar da região.