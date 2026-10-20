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Jovem morre e rapaz fica em estado grave após moto atingir traseira de caminhão

Acidente foi registrado no município de Carambeí; condutora entrou em óbito no local e sobrevivente foi levado ao hospital

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação - aRede
20/10/2026 às 11h02
Jovem morre e rapaz fica em estado grave após moto atingir traseira de caminhão
Foto: Reprodução/aRede

Redação - Marcelo Aguiar

CARAMBEÍ - Uma jovem de apenas 18 anos de idade morreu vítima de um grave acidente de trânsito registrado na noite desta segunda-feira (20). Rauane Kremer Pedroso conduzia uma motocicleta que atingiu a traseira de um caminhão de lixo no município de Carambeí, nos Campos Gerais.

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De acordo com as informações divulgadas pelo portal aRede, a jovem seguia em uma motocicleta pela Avenida do Outro quando acabou colidindo contra a traseira de um caminhão de coleta de lixo que estava parado na via para realizar a coleta dos resíduos.

Segundo relatos de testemunhas, a jovem teria tentado evitar a colisão, mas acabou sofrendo uma queda após atingir o caminhão e foi parar embaixo do caminhão. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já um rapaz que estava na garupa da moto teve ferimentos graves. Ele foi socorrido pela equipe do SAMU e encaminhado ao Pronto Socorro para receber atendimento médico.

O corpo da vítima foi recolhido pela equipe do IML (Instituto Médico Legal). Também prestaram atendimento a ocorrência as equipes da Polícia Militar e Polícia Científica.

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.

Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
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