Bancada Feminina da Assembleia recebe deputadas estaduais eleitas para a próxima legislatura

DA REDAÇÃO/ALEP - FOLHA EXTRA

As deputadas estaduais eleitas no último dia 4, que exercerão seu primeiro mandato na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) a partir do próximo ano, foram recebidas nesta segunda-feira (19) pela Bancada Feminina da Casa de Leis. No encontro, realizado no Salão Nobre, a líder do colegiado, deputada Mabel Canto (PP), apresentou às novas representantes o funcionamento e o trabalho desenvolvido pela Bancada.

Participaram as futuras parlamentares Delegada Tathiana Guzella (PL), Fabiana Parro (Podemos), Lu Bonatto (Podemos), Miss Preta (PT) e Yasmin Hachem (PT), que tomarão posse no dia 1º de fevereiro de 2027. Na próxima legislatura, a Assembleia Legislativa contará com uma parlamentar a menos, passando de dez para nove deputadas.

“Estamos dando as boas-vindas e parabenizando-as. Queremos somar forças por mais quatro anos pelas mulheres do nosso Estado. Não é fácil a vida da mulher em qualquer espaço, principalmente no político. Quando estamos unidas, conseguimos chegar aos objetivos que pleiteamos”, frisou Mabel. Reeleita para o terceiro mandato na Alep, ela ressaltou a importância de as novas parlamentares contarem com o apoio das veteranas diante dos desafios do primeiro mandato. “Quando assumi, aprendi muito com as deputadas que aqui estavam. E estou aqui para fazer essa parceria.”

Criada em agosto de 2022 por meio da Resolução nº 11, a Bancada Feminina tem caráter suprapartidário e é integrada por todas as parlamentares da Casa de Leis. Mabel detalhou os dispositivos da resolução, que assegurou a representatividade feminina na composição da Mesa Diretora e a participação da Bancada Feminina no Colégio de Líderes e no horário das lideranças. A medida teve o objetivo de ampliar a voz das mulheres no Parlamento. Na ocasião da promulgação, nenhuma das nove vagas da Mesa era ocupada por mulher.

Mabel Canto também entregou a cada uma das futuras deputadas estaduais uma cópia do Código Estadual da Mulher Paranaense (CEMP), instituído pela Lei nº 21.926/2024. Fruto de um amplo trabalho das parlamentares desta legislatura, o documento reuniu toda a legislação estadual relacionada aos direitos femininos, facilitando o acesso a essas normas. A líder da Bancada apresentou ainda outras instâncias da Alep dedicadas ao tema, como a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e a Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa do Paraná. Também destacou o Prêmio Rosy de Macedo Pinheiro Lima, iniciativa do colegiado que reconhece anualmente a atuação feminina na sociedade paranaense.

Expectativas

As novas representantes da Alep também compartilharam suas experiências e expectativas em relação à atuação da Bancada Feminina nos próximos quatro anos. “Embora, infelizmente, tenha diminuído o número de deputadas na próxima legislatura, tenho certeza de que as novas deputadas farão história dentro do seu espectro ideológico, das coisas em que acreditam e do estado que sonham construir”, pontuou Yasmin Hachem (PT). Atual vereadora de Foz do Iguaçu, no Oeste, ela também relatou os desafios que enfrentou ao assumir o cargo pela primeira vez, aos 24 anos.

“Penso muito no legado que vamos deixar aos nossos filhos. A mulher tem essa sensibilidade, essa diferença de olhar. Tenho certeza de que, onde estivermos, levamos isso. E isso faz a diferença”, refletiu Fabiana Parro (Podemos), vice-prefeita de Paranaguá, no litoral paranaense. “Há 24 anos não há representante do litoral [na Alep]. E ser a primeira mulher é, para mim, uma honra.”

Miss Preta (PT), vereadora de Pinhais, município da Região Metropolitana de Curitiba (RMC), destacou o potencial da Bancada Feminina para a proteção das mulheres. “Será uma bancada forte, que trabalhará em prol das mulheres paranaenses e, acima de tudo, pensará nos direitos das mulheres para garantir esse espaço. A gente vai se fortalecer em relação a essa pauta”, garantiu.

Apesar da redução no número de deputadas na próxima legislatura, Lu Bonatto (Podemos) ressaltou que o último pleito também foi marcado por vitórias significativas de mulheres. Ela citou a votação expressiva da deputada Jessicão (PL), que obteve 132 mil votos, a segunda maior entre todos os parlamentares, além da eleição de Miss Preta (PT), a primeira mulher negra eleita na Alep. “Esta legislatura começa com dois fatos históricos. Espero que tenhamos esse poder de representar e de inspirar outras mulheres”, destacou. Bonatto também chamou a atenção para o fato de que inúmeras câmaras municipais do Paraná ainda não contam com vereadoras.

“Temos que conquistar nossos espaços e deixar isso claro não só nas questões da mulher, mas também nas questões das quais a mulher faz parte”, complementou a Delegada Tathiana Guzella (PL), vereadora de Curitiba. “Que nós consigamos ser reconhecidas não só pela pauta da mulher, mas também pela pauta em que acreditamos ser importante para a sociedade.”