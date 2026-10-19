Acidente com dois veículos deixa motoristas feridos na PR151

Redação - Marcelo Aguiar

CASTRO - Uma colisão traseira envolvendo um Volkswagen Gol e uma Fiat Strada deixou dois motoristas feridos na madrugada deste domingo (18), na PR-151, em Castro, nos Campos Gerais do Paraná. O acidente aconteceu por volta das 2h, no quilômetro 276,5 da rodovia, no trecho que liga o município a Piraí do Sul.

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De acordo com as informações do atendimento rodoviário, os dois veículos trafegavam no sentido Castro–Piraí do Sul quando se envolveram na batida. Com o impacto, os condutores sofreram ferimentos, e os automóveis apresentaram danos materiais.

O motorista da Fiat Strada tem 65 anos e é morador de Piraí do Sul, conforme o registro da ocorrência. Já o condutor do Volkswagen Gol, que possui placas de Colombo, não havia sido identificado no levantamento inicial realizado pelas equipes responsáveis pelo atendimento.

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar do Paraná, por meio do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), responsável pelo policiamento e pela fiscalização do trecho da rodovia estadual.

Durante a verificação dos veículos e da documentação, os policiais constataram pendências administrativas relacionadas ao Volkswagen Gol. Em razão das irregularidades, o automóvel foi recolhido ao pátio do posto rodoviário de Piraí do Sul, onde ficou à disposição dos procedimentos administrativos cabíveis.

O acidente ocorreu em um trecho da PR-151 que registra o deslocamento de veículos entre Castro e Piraí do Sul. A colisão traseira aconteceu enquanto os dois automóveis seguiam na mesma direção da rodovia.

As informações divulgadas sobre a ocorrência não detalharam a gravidade dos ferimentos dos motoristas, nem esclareceram se algum deles precisou ser encaminhado para atendimento hospitalar. Também não foram informadas as causas da colisão ou as circunstâncias que levaram ao impacto entre os veículos.