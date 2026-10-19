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Polícia Militar encontra caminhonete envolvida em atropelamento com morte nos Campos Gerais

Veículo foi localizado na garagem de uma residência no bairro Cará-Cará; homem que teria utilizado a caminhonete na noite do acidente não foi encontrado

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação - Atento a Rede
19/10/2026 às 15h41
Polícia Militar encontra caminhonete envolvida em atropelamento com morte nos Campos Gerais
Foto: Divulgação.

Redação - Marcelo Aguiar

PONTA GROSSA - A Polícia Militar do Paraná localizou, na manhã deste domingo (18), a caminhonete suspeita de envolvimento no atropelamento que matou um ciclista durante a madrugada, na região do Cará-Cará, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais. O veículo foi encontrado por volta das 10h, estacionado na garagem de uma residência no mesmo bairro onde ocorreu o acidente. As informações são do Portal Atento a Rede.

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A localização ocorreu após diligências realizadas pela Agência Local de Inteligência (ALI) do 1º Batalhão de Polícia Militar (1º BPM). Equipes policiais foram acionadas por meio do Centro de Operações Policiais Militares (COPOM) para prestar apoio à ocorrência.

Durante a verificação, os policiais constataram que a caminhonete apresentava danos na parte dianteira, características consideradas compatíveis com a suspeita de envolvimento no atropelamento. O veículo foi identificado e permaneceu no local por orientação da Polícia Civil, ficando à disposição das autoridades responsáveis pela investigação.

Em contato com a responsável pelo imóvel, os policiais receberam a informação de que um familiar havia utilizado a caminhonete na noite de sábado (17) e retornado à residência durante a madrugada de domingo (18).

Ainda conforme as informações repassadas à Polícia Militar, o homem teria sido questionado sobre os danos apresentados pelo veículo e admitido envolvimento em um acidente de trânsito. Depois disso, ele deixou a residência. Até o momento da localização da caminhonete, o paradeiro dele não havia sido informado.

Após a constatação dos fatos, os órgãos competentes foram acionados para dar sequência aos procedimentos legais. A Polícia Civil orientou que o veículo permanecesse na garagem, preservando sua disponibilidade para as medidas necessárias à apuração da ocorrência.

O atropelamento aconteceu durante a madrugada de domingo e resultou na morte de um ciclista na região do Cará-Cará, em Ponta Grossa. As circunstâncias do acidente, a dinâmica do atropelamento e a eventual responsabilidade do condutor seguem sob investigação das autoridades policiais.

A localização da caminhonete integra as diligências conduzidas para esclarecer o caso. Até a divulgação das informações, não havia confirmação sobre a localização do homem apontado como usuário do veículo na noite do acidente, nem informação sobre eventual prisão.

Foto: Divulgação PRE.
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