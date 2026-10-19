Arapoti realiza palestra e mais de 800 procedimentos do Outubro Rosa

Atividades se estenderam nesta segunda-feira (19) com uma palestra conduzida pela enfermeira Églen. Foto: Prefeitura de Arapoti

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

ARAPOTI - A prefeitura de Arapoti, nos Campos Gerais, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou 810 procedimentos durante uma mobilização especial do Outubro Rosa, no sábado (17). A iniciativa ampliou o acesso das mulheres a exames preventivos, avaliações clínicas e orientações sobre cuidados com a saúde, reforçando a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama.

No Centro de Especialidades Médicas, foram realizados 760 procedimentos, incluindo 93 coletas para exames citopatológicos do colo do útero, 100 exames clínicos das mamas e 58 solicitações de mamografia. Também foram contabilizados 63 testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C, além de 45 aconselhamentos e 53 entregas de laudos.

A programação incluiu ainda 85 avaliações antropométricas, 64 aferições de pressão arterial, 139 orientações aos pacientes e 60 orientações nutricionais.

Na unidade do Distrito de Calógeras, a mobilização somou outros 50 procedimentos, entre eles 15 exames citopatológicos, 15 testes rápidos, cinco solicitações de mamografia e 15 avaliações das mamas.

“A campanha reforça a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e do acompanhamento regular. Cuidar da saúde é um gesto de amor e responsabilidade”, destacou a prefeitura.

As atividades do Outubro Rosa continuaram nesta segunda-feira (19), com uma palestra voltada às colaboradoras do Sicredi, conduzida pela enfermeira Églen e pela nutricionista Verônica, profissionais do Centro de Especialidades Médicas.

Durante o encontro, Églen destacou a importância da prevenção, do autocuidado e da identificação precoce do câncer de mama. Verônica compartilhou sua experiência pessoal de enfrentamento e cura da doença, levando uma mensagem de superação e esperança às participantes.

A iniciativa reforçou a importância da informação, do acolhimento e do acompanhamento regular da saúde feminina, destacando a prevenção como parte fundamental dos cuidados com a qualidade de vida.

“Momentos como esse reforçam a importância da informação, do acolhimento e da conscientização sobre a saúde da mulher”, ressaltou a prefeitura.