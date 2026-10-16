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Criminosos invadem CMEI em Arapoti e levam TVs e alimentos das crianças

Invasão aconteceu na madrugada desta sexta-feira (16) no Distrito de Calógeras; invasores deixaram um bilhete pedindo desculpas

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
16/10/2026 às 14h45
Criminosos invadem CMEI em Arapoti e levam TVs e alimentos das crianças
O CMEI Orlando Pinto Mendes, localizado no Distrito de Calógeras, em Arapoti, nos Campos Gerais, foi alvo de uma invasão. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

ARAPOTI - O CMEI Orlando Pinto Mendes, localizado no Distrito de Calógeras, em Arapoti, nos Campos Gerais, foi alvo de uma invasão criminosa na madrugada desta sexta-feira (16). Segundo informações obtidas pela reportagem, indivíduos entraram na instituição, levaram alimentos destinados às crianças, televisões e outros objetos, além de deixarem um cenário de desordem no interior da unidade.

Segundo uma fonte que conversou com a reportagem, e preferiu não se identificar, os responsáveis pela invasão teriam levado três televisões, um aquecedor, cobertas e alimentos utilizados na alimentação das crianças, incluindo frangos e leite condensado.

Além dos produtos levados, os invasores teriam consumido alguns dos alimentos ainda dentro da instituição, como leite em pó e sorvetes. De acordo com o relato, os invasores ainda deixaram o lugar bagunçado, com embalagens, papéis e palitos espalhados pelo chão. Outros alimentos teriam sido danificados.

Lembrancinhas de professores também foram consumidas

A invasão também atingiu objetos que pertenciam aos profissionais da unidade. Conforme as informações, professores haviam recebido lembrancinhas em comemoração ao Dia dos Professores, celebrado na quinta-feira (15), e alguns deixaram os presentes na escola.

Durante a invasão, os indivíduos teriam aberto e consumido parte dessas lembrancinhas, deixando as embalagens jogadas nas dependências do CMEI.

Ainda segundo a fonte, extintores de incêndio foram acionados pelos invasores dentro da instituição, contribuindo para a desordem encontrada no local.

Bilhete com pedido de desculpas

Segundo a fonte ouvida pela reportagem, os invasores ainda deixaram um bilhete dentro do CMEI. Na mensagem, escrita de maneira informal e com erros ortográficos, os responsáveis teriam deixado um pedido de desculpas com os dizeres: “Sori. Decupa”.

A Polícia Militar foi acionada para registrar a ocorrência. Até o momento, não há informações oficiais sobre a identificação dos envolvidos ou as circunstâncias da invasão.

A Folha Extra ressalta que os detalhes foram obtidos por meio de uma fonte que preferiu permanecer anônima e ainda dependem de confirmação das autoridades. A reportagem busca informações oficiais sobre a ocorrência e um levantamento completo dos objetos e alimentos levados da instituição.

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