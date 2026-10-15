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Juca declara apoio a Flávio Bolsonaro e convoca eleitores de Jaguariaíva

Prefeito participou de encontro com lideranças políticas em Curitiba e pediu mobilização da população em favor do candidato do PL à Presidência da República

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação - Marcelo Aguiar
15/10/2026 às 16h10
Juca declara apoio a Flávio Bolsonaro e convoca eleitores de Jaguariaíva
Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet

Redação - Marcelo Aguiar

JAGUARIAÍVA - O prefeito de Jaguariaíva, Juca Sloboda, declarou apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República e convocou os eleitores do município a se mobilizarem em favor do candidato. A manifestação ocorreu durante um encontro de lideranças políticas realizado na terça-feira (13), no restaurante Madalosso, em Curitiba.

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O evento reuniu cerca de 230 prefeitos e aproximadamente 3 mil participantes, entre deputados estaduais e federais, vice-prefeitos, vereadores e representantes de oito partidos. O encontro foi organizado em apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro e contou com a participação do governador eleito do Paraná, Sergio Moro (PL).

Durante seu pronunciamento, Juca pediu o envolvimento de diferentes segmentos da população de Jaguariaíva, incluindo trabalhadores, jovens e famílias. O prefeito justificou a mobilização citando preocupações com a situação econômica e a segurança pública no país.

“Estou pedindo o apoio de coração de cada pai de família, de cada mãe, de cada jovem, de cada trabalhador da nossa cidade”, afirmou o prefeito. Na sequência, ele incentivou os apoiadores a divulgar a candidatura nas ruas e nas redes sociais, além de conversar com vizinhos e compartilhar mensagens em grupos de WhatsApp.

“Vamos pra rua, para as redes sociais, conversar com o vizinho, mandar no grupo de WhatsApp e contagiar todo mundo”, declarou Juca ao convocar a população para participar da mobilização.

Durante o evento, Flávio Bolsonaro afirmou que uma eventual articulação entre a Presidência da República, o Governo do Paraná e representantes do estado no Senado poderia facilitar o encaminhamento de demandas paranaenses. O candidato também mencionou propostas relacionadas à renda dos trabalhadores, à segurança pública e à tranquilidade das famílias.

Foto: Divulgação.
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