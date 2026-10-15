Jaguariaíva recebe capacitação para profissionais da saúde de três municípios

Redação - Marcelo Aguiar

JAGUARIAÍVA - Jaguariaíva, nos Campos Gerais do Paraná, recebeu nesta quinta-feira (15) aulas presenciais do curso Manejo Clínico na Atenção Primária à Saúde (APS), voltado à capacitação de profissionais da rede pública de saúde. A formação reúne servidores de Jaguariaíva, Sengés e Arapoti e aborda procedimentos e condutas clínicas utilizados no atendimento à população.

LEIA TAMBÉM - Defesa Civil de Arapoti promove palestras sobre prevenção de riscos e desastres nas escolas

O curso contempla temas como hipertensão arterial, diabetes e acompanhamento pré-natal, conteúdos relacionados à rotina das equipes que atuam na Atenção Primária à Saúde. As aulas presenciais complementam a etapa teórica, realizada anteriormente na modalidade on-line.

Jaguariaíva funciona como polo regional da capacitação, recebendo profissionais dos três municípios participantes. A programação prática foi organizada em três turmas, com encontros presenciais de três dias consecutivos para cada grupo.

A próxima etapa das atividades está prevista para os dias 20, 21 e 22 de outubro. A organização em turmas permite distribuir a participação dos servidores ao longo do cronograma de formação.

O curso é ministrado por profissionais capacitados pelo Hospital Israelita Albert Einstein, por meio da 3ª Regional de Saúde do Paraná. A iniciativa integra as ações de qualificação dos trabalhadores da saúde e busca ampliar os conhecimentos técnicos utilizados no acompanhamento de pacientes na rede pública.

A Atenção Primária é a principal porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS) e desempenha papel importante no acompanhamento de condições crônicas, na prevenção de doenças e na assistência durante a gestação. Nesse contexto, a formação aborda situações frequentes na rotina das unidades de saúde, com foco no manejo clínico e nas práticas de atendimento.

A participação de servidores de Jaguariaíva, Sengés e Arapoti permite que profissionais dos três municípios tenham acesso à mesma programação de capacitação, combinando conteúdos teóricos e atividades presenciais.