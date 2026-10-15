Tempestades fazem Norte Pioneiro registrar ventos acima dos 60 km/h

Redação - Marcelo Aguiar

NORTE PIONEIRO - As tempestades que atingem o Paraná provocaram rajadas de vento acima dos 60 km/h em Cambará, no Norte Pioneiro, e volumes expressivos de chuva em Jaguariaíva, nos Campos Gerais. Os dados foram registrados por estações meteorológicas do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) na segunda-feira (12) e na madrugada de terça-feira (13).

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Em Cambará, uma rajada de vento atingiu 65,2 km/h à 1h15 de terça-feira. A cidade também registrou 46 milímetros de chuva até as 8h30, segundo os dados divulgados pelo Simepar. O volume foi um dos maiores acumulados no período entre as estações monitoradas pelo órgão.

Em Jaguariaíva, nos Campos Gerais, o acumulado de chuva chegou a 43 milímetros antes das 8h30 de terça-feira. O município esteve entre as cidades paranaenses que registraram mais de 30 milímetros de precipitação nas primeiras horas do dia.

A chuva intensa faz parte de um cenário de instabilidade que atingiu diferentes regiões do Paraná durante o feriado de Nossa Senhora Aparecida, na segunda-feira (12). Em 16 das 47 estações meteorológicas do Simepar com mais de cinco anos de operação, o volume acumulado nos primeiros 12 dias de outubro já havia ultrapassado a média histórica de precipitação para o mês inteiro.

No feriado, algumas cidades registraram mais de 100 milímetros de chuva em um único dia. Os maiores acumulados foram observados em Foz do Iguaçu, com 147,4 milímetros, Cruzeiro do Iguaçu, com 127,4 milímetros, e Cascavel, com 111,2 milímetros.

As rajadas de vento também ultrapassaram os 80 km/h em Campo Mourão, onde chegaram a 84,6 km/h na noite de segunda-feira. Em Cianorte, os ventos atingiram 76 km/h, enquanto em Umuarama chegaram a 67,7 km/h.

Na quarta-feira (14) o clima foi de tempo fechado e chuva intensa ao longo do dia. Já na quinta-feira (15), o céu continuou nublado com pancadas de chuva e alertas de tempestades para toda região.