Criança fica em estado grave após cortar o pescoço em linha de cerol enquanto andava de bicicleta

Redação - Marcelo Aguiar

PARANÁ - Um menino de 10 anos ficou gravemente ferido após ter o pescoço cortado por uma linha de pipa com cerol enquanto andava de bicicleta em Paiçandu, no Norte do Paraná. O acidente aconteceu na segunda-feira (12), e a criança permanece internada em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Universitário de Maringá.

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O atendimento ocorreu por volta das 16h30, na Rua Maria Ortiz Bernardino. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para socorrer o menino, que sofreu um corte profundo no pescoço.

Devido à gravidade do ferimento, a equipe médica realizou uma transfusão de sangue ainda no local. Em seguida, a criança foi transportada de helicóptero até o Hospital Universitário de Maringá, onde passou por cirurgia.

Segundo informações apuradas pelo g1 com a família, o menino continuava internado na UTI nesta terça-feira (13).

Na noite de segunda-feira, a Polícia Militar do Paraná (PM-PR) informou que esteve no bairro onde ocorreu o caso e identificou um homem adulto suspeito de produzir e comercializar linhas com cerol. O suspeito foi preso, e materiais relacionados à atividade foram apreendidos.

Até a última atualização das informações, não havia confirmação de que o homem estivesse soltando a pipa cuja linha atingiu a criança. O nome do suspeito não foi divulgado.

A Polícia Civil foi procurada para fornecer mais informações sobre a investigação, mas não havia se manifestado até a última atualização da reportagem.

O cerol é uma mistura de cola com vidro moído aplicada às linhas de pipa para aumentar seu poder de corte. A prática representa risco para pedestres, ciclistas e motociclistas, que podem ser atingidos pelas linhas, especialmente quando elas ficam esticadas em vias públicas.

No Paraná, a fabricação, a comercialização e o uso de cerol são proibidos pela Lei Estadual nº 20.264, de 24 de julho de 2020.