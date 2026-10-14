Assembleia Legislativa lamenta morte do ex-deputado Antonio Cotrim

DA REDAÇÃO/ALEP - FOLHA EXTRA

A Assembleia Legislativa do Paraná manifesta pesar pelo falecimento do ex-deputado estadual Antonio Cotrim, aos 83 anos. Ele morreu na terça-feira (13), em Balneário Camboriú (SC), cidade onde vivia nos últimos anos e onde convivia com um câncer.

Nascido em Piraju, no interior paulista, Cotrim construiu sua trajetória no Paraná. Na década de 1960, mudou-se para Maringá, onde concluiu os estudos no Colégio Gastão Vidigal e integrou a primeira geração de alunos da Universidade Estadual de Maringá (UEM), formando-se em Ciências Econômicas e Administração de Empresas.

Foi em Campo Mourão que se firmou como empresário e liderança local. Atuou como diretor e sócio da Comasa, conhecida no comércio de máquinas e implementos agrícolas, e comandou por duas gestões a Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam). Também presidiu a Fundação de Ensino Superior de Campo Mourão (Fundescam), responsável pela criação e manutenção da antiga Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo Mourão, atualmente parte da Universidade Estadual do Paraná (Unespar).

No Legislativo estadual, exerceu o mandato de deputado na 9ª Legislatura (1979-1983). Mais recentemente, em Santa Catarina, participou da fundação do Observatório Social de Camboriú, entidade de acompanhamento da gestão pública inspirada no modelo do Observatório Social de Maringá, do qual foi membro.

Neste momento de luto, a Assembleia Legislativa do Paraná se solidariza com familiares, amigos e todos aqueles que tiveram o privilégio de conviver com o ex-deputado.