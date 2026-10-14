Acidente entre três veículos deixa um morto na PR-151

O acidente aconteceu no trecho que liga Ponta Grossa a Palmeira, nos Campos Gerais. Foto: PRE

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Um grave acidente entre duas carretas e um carro deixou uma pessoa morta na PR-151 na noite desta terça-feira (13). O acidente aconteceu no trecho que liga Ponta Grossa a Palmeira, nos Campos Gerais.

De acordo com as informações divulgadas pelo Diário dos Campos, com base no relato da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), um caminhão Mercedes-Benz trafegava no sentido Palmeira a Ponta Grossa quando, ao atingir o km 343 da rodovia, colidiu com outro caminhão, um Volkswagen que vinha na direção oposta.

Após a colisão, o Volkswagen caiu em um barranco, e o motorista, de 40 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

A força do impacto ainda fez com que o condutor do Mercedes-Benz perdesse o controle do veículo e atingisse um GM Celta que estava estacionado próximo da rodovia. O condutor do carro, de 41 anos, foi socorrido com ferimentos moderados e encaminhado para atendimento médico.

Segundo o Diário dos Campos, a pista permaneceu parcialmente interditada após o acidente. Conforme as informações, uma carga de toras que era transportada pelo Volkswagen se espalhou na rodovia, causando sua interdição parcial.

As causas do acidente devem ser apuradas.