Conselho de Ações Solidárias e Voluntariado da Assembleia realiza evento de Dia das Crianças e de conscientização do Outubro Rosa

DA REDAÇÃO/ALEP - FOLHA EXTRA

O Conselho de Ações Solidárias e Voluntariado da Assembleia Legislativa do Paraná, coordenado pela segunda-secretária da Casa, deputada Maria Victoria (PP), realizou nesta sexta-feira (9) uma programação em comemoração ao Dia das Crianças e em alusão ao Outubro Rosa. Durante o evento, foram entregues cerca de 100 kits com brinquedos e jogos lúdicos aos filhos e filhas dos colaboradores da Casa de Leis, além de camisetas da campanha de enfrentamento ao câncer de mama, celebrada em outubro. “A prevenção, a atenção aos sinais e o diagnóstico precoce aumentam as possibilidades de um tratamento bem-sucedido e de cura. Esta camiseta é um convite ao cuidado, à conscientização e, principalmente, à atenção com a própria saúde”, disse a deputada.

Ela explicou que a campanha é realizada anualmente e dá continuidade ao trabalho desenvolvido pela ex-governadora Cida Borghetti, com a participação da deputada Cantora Mara Lima (Republicanos). “Nosso objetivo é ampliar a conscientização das mulheres e oferecer apoio àquelas que necessitam de orientação e acompanhamento para a realização de exames”, pontuou.

Além das atividades relacionadas ao Outubro Rosa, a parlamentar também destacou a entrega de brinquedos aos filhos dos trabalhadores terceirizados da Assembleia, em uma ação promovida pelo Conselho de Ações Solidárias da Casa em conjunto com a Mesa Diretora. Neste ano, a iniciativa priorizou brinquedos educativos, como jogos de xadrez, jogos didáticos e livros, com o objetivo de incentivar o aprendizado e valorizar o desenvolvimento infantil.

“Com essa ação, buscamos reconhecer a dedicação dos profissionais terceirizados, que contribuem diariamente para o funcionamento e a manutenção da Assembleia. Além disso, representa um gesto de carinho e reconhecimento aos trabalhadores e seus familiares”, afirmou.

A auxiliar de limpeza Vergita de Pontes Maciel estava surpresa com a ação. “Para mim, é muito gratificante chegar em casa e levar esse presente para a minha filha. Sempre que vou a algum lugar, ela ganha um presentinho da empresa, mas hoje foi uma surpresa para mim”, afirmou. Já a designer gráfica Anne Botero destacou a ação do Outubro Rosa. “Acho muito legal essa iniciativa, porque ajuda as pessoas a ficarem mais conscientes sobre o movimento Outubro Rosa. Percebo que muitas pessoas ainda ficam um pouco desatentas às informações que a campanha busca transmitir”, disse. Ela também parabenizou a iniciativa de oferecer kits de brinquedos para levar aos filhos. “Há crianças que, às vezes, nem têm a oportunidade de receber um presentinho. Por isso, acredito que essa ação demonstra carinho não só pelos próprios funcionários, mas também pelos filhos deles”, comentou.

Atribuições

Instituído por ato da Comissão Executiva em 2023, o Conselho de Ações Solidárias e Voluntariado da Assembleia tem, entre as suas atribuições, promover o desenvolvimento de ações e incentivar o engajamento em ações voluntárias e atos de solidariedade, visando ao fortalecimento do vínculo do Poder Legislativo Estadual com a comunidade e do senso de dever cívico.

O Conselho também pode identificar necessidades e vulnerabilidades sociais, organizar sistema de informações para desenvolver projetos e adotar iniciativas que possam ser realizadas em conjunto pelo poder público estadual e municipal, pela iniciativa privada, por entidades do terceiro setor e por cidadãos, por meio de parcerias solidárias, visando potencializar os benefícios à comunidade paranaense. Além disso, pode participar da organização e divulgação de estudos e pesquisas voltados ao aperfeiçoamento das ações sociais promovidas pela Casa Legislativa em sua área de atuação.