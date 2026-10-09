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Irmãos são presos com mais de 30kg de maconha e cocaína escondidos em mala e guarda-roupas

Operação começou com buscas por foragido por homicídio em Santo Antônio da Platina

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
09/10/2026 às 09h16
Irmãos são presos com mais de 30kg de maconha e cocaína escondidos em mala e guarda-roupas
PM apreendeu mais de 30kg de maconha, porções de cocaína e materiais relacionados ao tráfico. Foto: PM

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - Uma operação da Polícia Militar terminou com dois irmãos presos e a apreensão de mais de 30 quilos de maconha, 235 gramas de cocaína e diversos materiais relacionados ao tráfico de drogas em Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro. A ação aconteceu na noite da última sexta-feira (02).

A operação começou após informações da inteligência policial apontarem que um homem procurado pela Justiça, suspeito de envolvimento em um homicídio ocorrido em 12 de setembro, poderia estar em uma residência no bairro Santa Terezinha.

Durante o monitoramento do imóvel, os policiais visualizaram um homem chegando em uma motocicleta. Ao perceber a aproximação das equipes, ele desobedeceu à ordem de parada e fugiu pelos fundos da residência, não sendo localizado naquele momento.

Cão farejador encontra mala com quase 28 kg de maconha

Na abordagem à residência, um dos moradores informou aos policiais que armazenava uma grande quantidade de drogas no local. Com autorização para realizar as buscas, a equipe utilizou o cão farejador Blake, que identificou uma mala próxima à escada.

Dentro dela, foram encontrados 32 tabletes de maconha e porções fragmentadas da droga, totalizando 27,763 quilos. Os policiais também localizaram outros 49 gramas de maconha, duas mudas da planta, um celular e uma motocicleta.

Segundo a PM, o homem relatou que recebia dinheiro para guardar os entorpecentes a pedido do irmão, responsável por recolher e transportar o material utilizando uma mochila térmica de entregas, semelhante às usadas por motociclistas de aplicativos.

Polícia encontra cocaína e mais drogas na casa do irmão

Com as informações, os militares seguiram até outro imóvel, na Rua Osvaldo Zimerman. No endereço, encontraram o segundo suspeito com uma mochila térmica contendo parte de um tablete de maconha.

Durante as buscas, novamente com auxílio do cão Blake, foram encontrados mais 2,839 quilos de maconha e 235 gramas de cocaína escondidos em um guarda-roupa.

A polícia também apreendeu R$ 412 em dinheiro, uma balança de precisão, materiais utilizados para embalar drogas, dois celulares, um bloqueador de sinal GPS, um carregador portátil e nove mudas de maconha distribuídas em dois vasos no quintal.

Os dois irmãos receberam voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas. Após avaliação médica, foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil, juntamente com os entorpecentes, veículos e demais objetos apreendidos.

O homem inicialmente procurado pela Justiça não foi localizado durante a abordagem. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

Foto: Divulgação.
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