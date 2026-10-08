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Radialista foi atacado com sete facadas enquanto vendia cerveja, revela polícia

Fábio Lara, de 47 anos, contou que o agressor estava com parte do rosto coberta e o apareceu como um suposto cliente; Polícia Civil investiga a motivação

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
08/10/2026 às 09h14
Radialista foi atacado com sete facadas enquanto vendia cerveja, revela polícia
Fábio Lara foi atacado com cerca de sete facadas. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - A Polícia Civil divulgou novos detalhes sobre a tentativa de homicídio contra o radialista Fábio Lara, de 47 anos, atacado com cerca de sete facadas na noite de terça-feira (06), em Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro. Segundo as investigações, o criminoso teria se passado por cliente antes de surpreender a vítima pelas costas. O autor ainda não foi identificado.

As novas informações foram divulgadas pelo delegado Rafael Guimarães, responsável por acompanhar o caso. De acordo com a autoridade policial, a Polícia Civil iniciou as investigações logo após o crime e instaurou um inquérito para esclarecer as circunstâncias do ataque, identificar o responsável e descobrir a motivação.

Na manhã desta quarta-feira (07), investigadores estiveram no hospital onde Fábio permanece internado e colheram seu depoimento. Apesar da violência sofrida, o radialista conseguiu relatar como aconteceu a tentativa de homicídio, mas afirmou desconhecer o motivo do ataque.

Segundo o relato apresentado à Polícia Civil, o agressor chegou à residência de Fábio, onde também funciona um bar, utilizando uma touca que cobria parte do rosto. Inicialmente, o homem teria se comportado como um cliente comum e pedido para comprar uma cerveja.

No momento em que o radialista se virou para buscar a bebida, foi surpreendido pelas costas e atingido por diversos golpes de faca. A vítima sofreu aproximadamente sete perfurações durante o ataque. Apesar disso, Fábio afirmou não saber a motivação.

Apesar da gravidade do ataque, as primeiras informações sobre o estado de saúde de Fábio são positivas. Conforme o delegado Rafael Guimarães, a equipe médica informou, de maneira informal, que o radialista apresenta quadro clínico estável e não corre risco de morte.

A Polícia Civil segue realizando diligências para identificar o homem que praticou o ataque e esclarecer o que teria motivado a tentativa de homicídio.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre possíveis suspeitos. As investigações continuam.

Foto: Divulgação.
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