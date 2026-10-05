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Mulher desmaia após ser agredida e jogada ao chão pelo ex-namorado

Crime foi registrado no município de Sertaneja e vítima teve de ser levada ao hospital para avaliação médica

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação - Marcelo Aguiar
05/10/2026 às 09h47
Mulher desmaia após ser agredida e jogada ao chão pelo ex-namorado
Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet

Redação - Marcelo Aguiar

SERTANEJA - Uma mulher ficou ferida e desmaiou após se encontrar com o ex-namorado e ser agredida pelo homem. A ocorrência foi registrada na noite do domingo (04) no município de Sertaneja, na região Norte do Paraná. A vítima teve de ser levada ao hospital para avaliação médica.

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De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 20h00 os policiais receberam um chamado para comparecer ao hospital após uma mulher de 28 anos dar entrada no Pronto Socorro vítima de agressões. Diante do chamado, os agentes foram até a unidade hospitalar para averiguar a situação.

No local, a mulher passou a relatar que saiu com o ex-namorado e, após visualizar uma mulher no interior do veículo, jogou uma lata contra o carro, momento em que percebeu que se tratava da filha do homem. Porém, seu ex-namorado ficou agressivo e passou a lhe agredir com arranhões a jogando no chão, momento em que a vítima desmaiou sendo socorrida por amigos e levada ao hospital.

Frente aos fatos, os policiais realizaram diligências em busca do suspeito, mas o agressor não foi encontrado. Com isso, a vítima foi orientada quanto aos procedimentos cabíveis ao caso.

Foto: Reprodução/Redes Sociais.
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