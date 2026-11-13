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Bêbado, motorista de van escolar atropela criança de 5 anos nos Campos Gerais

Menino sofreu múltiplas fraturas e perfuração em um dos pulmões; condutor teria bebido cinco latas de cerveja antes de transportar alunos e foi liberado após pagamento de R$ 16,2 mil

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
13/11/2026 às 16h48
Bêbado, motorista de van escolar atropela criança de 5 anos nos Campos Gerais
Câmera flagrou motorista fugindo logo após atropelamento, segundo a polícia — Foto: Reprodução

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Um menino de apenas cinco anos ficou gravemente ferido após ser atropelado pela própria van escolar que o havia levado para casa, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. O caso aconteceu na tarde de quarta-feira (11) e ganhou novos desdobramentos nesta sexta-feira (13), quando foi confirmado que a criança recebeu alta hospitalar e que o motorista, preso em flagrante após fugir sem prestar socorro, foi colocado em liberdade mediante pagamento de uma fiança de R$ 16,2 mil. Segundo a Polícia Civil, o condutor apresentava sinais de embriaguez e teria consumido cinco latas de cerveja antes de sair para transportar os estudantes.

O atropelamento aconteceu na região do bairro Cará-Cará, logo depois que o menino desembarcou do veículo acompanhado de um irmão. A avó das crianças aguardava a chegada dos netos e acabou sendo responsável pelos primeiros cuidados após o acidente.

O impacto provocou ferimentos graves. A vítima sofreu fraturas em um dos braços, na clavícula e em algumas costelas, além de perfuração em um dos pulmões. Equipes de socorro foram acionadas e encaminharam o menino ao hospital, onde permaneceu internado por quase dois dias.

Apesar da gravidade das lesões, a criança apresentou evolução clínica e recebeu alta na manhã desta sexta-feira (13). Agora, segue em recuperação na residência da família.

Motorista teria bebido antes de transportar crianças

As investigações apontam que o motorista, de 58 anos, havia consumido bebidas alcoólicas antes de iniciar o trabalho. Segundo o delegado Wesley Vinícius da Silva, depoimentos colhidos pela Polícia Civil indicam que o homem teria ingerido cinco latas de cerveja antes de sair para realizar o transporte escolar.

Ainda conforme os relatos apresentados à polícia, o consumo de álcool antes do trabalho não seria um episódio isolado, havendo suspeitas de que o comportamento também ocorresse em outros dias.

Uma das testemunhas é a própria filha do motorista, que trabalhava como monitora da van. Segundo as informações policiais, ela confirmou que o pai estava dirigindo no momento do atropelamento e que havia consumido bebida alcoólica antes de transportar os estudantes.

Após atingir o menino, o condutor deixou o local sem prestar socorro. Durante as investigações, ele alegou que acreditava ter atropelado um cachorro, e não uma criança.

Policiais militares realizaram buscas e localizaram o suspeito nas proximidades de sua residência, ainda na quarta-feira. Durante a abordagem, o motorista apresentava sinais de ingestão de álcool, mas se recusou a realizar o teste do bafômetro.

Preso por tentativa de homicídio, motorista pagou fiança e foi solto

O motorista foi encaminhado à delegacia e autuado por tentativa de homicídio com dolo eventual, quando o investigado assume o risco de provocar a morte, além de omissão de socorro e embriaguez ao volante.

Na quinta-feira (12), durante audiência de custódia, a Justiça concedeu liberdade provisória ao homem mediante pagamento de fiança equivalente a dez salários mínimos, aproximadamente R$ 16,2 mil.

O valor foi pago por familiares do motorista, permitindo que ele deixasse a prisão enquanto o caso segue sob investigação. A concessão da liberdade provisória não representa absolvição nem encerramento do procedimento criminal.

Enquanto isso, o menino permanece em casa, recuperando-se das lesões provocadas pelo atropelamento que aconteceu momentos depois de desembarcar do transporte escolar.

Com informações de G1 Paraná.

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