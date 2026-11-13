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Pavimentação de rodovia entre Imbaú e Reserva chega a 25%

PR-160 está recebendo pavimentação asfáltica em trecho de 28,36 km. Obra inclui terceiras faixas, uma nova ponte e dois contornos rodoviários

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM AEN
13/11/2026 às 16h17
Pavimentação de rodovia entre Imbaú e Reserva chega a 25%
Foto: DER

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) chegou a 25% de execução da pavimentação da PR-160 entre Imbaú e Reserva, nos Campos Gerais, um investimento acumulado de R$ 46.881.606,02 até o momento.

O trecho tem 28,36 quilômetros, que estão recebendo pavimento de concreto asfáltico usinado a quente (CAUQ) e inclui a construção de uma nova ponte sobre o Rio São Pedro, cuja estrutura está concluída, terceiras faixas e dois contornos rodoviários.

Um desses contornos fica no distrito de José Lacerda, atualmente passando por serviços de terraplenagem para compor a plataforma da pista e construção de uma galeria celular de concreto.

O outro contorno fica em Imbaú, já recebendo serviços de pavimentação, e será um trecho variante da rodovia, sendo conectado à passagem inferior de um viaduto da BR-376 (Rodovia do Café).

Ao longo do trecho também estão em implantação os dispositivos do sistema de drenagem de águas e a sinalização rodoviária. O projeto contempla, ainda, o plantio de grama nos espaços ao lado da pista, abrigos para parada de ônibus, cercas delimitando a faixa de domínio, entre outras melhorias.

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