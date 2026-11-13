Inmet coloca 263 cidades do Paraná em alerta para tempestades com ventos de até 60 km/h

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA
O calor e a umidade voltam a colocar o Paraná em alerta para a ocorrência de tempestades neste fim de semana. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta sexta-feira (13), um aviso amarelo de perigo potencial para 263 municípios paranaenses, incluindo diversas cidades do Norte Pioneiro e dos Campos Gerais. A previsão indica possibilidade de chuvas intensas, ventos de até 60 km/h e queda de granizo, enquanto o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) alerta para temporais rápidos e localizados nos próximos dias.
O aviso do Inmet começou às 9h08 desta sexta-feira e permanece válido até as 23h59. Conforme o instituto, os acumulados de chuva podem chegar a 30 milímetros por hora ou 50 milímetros ao longo do dia, acompanhados de rajadas de vento entre 40 e 60 km/h. Também existe a possibilidade de queda de granizo, interrupções pontuais no fornecimento de energia elétrica, danos em plantações, queda de galhos e alagamentos.
Entre os municípios da região incluídos no alerta estão Wenceslau Braz, Siqueira Campos, Tomazina, Ibaiti, Santo Antônio da Platina, Jacarezinho, Cambará, Carlópolis, Joaquim Távora, São José da Boa Vista, Sengés, Jaguariaíva, Arapoti, Piraí do Sul, Castro, Ponta Grossa e Telêmaco Borba, além de dezenas de outras cidades.
De acordo com a meteorologista Julia Munhoz, do Simepar, o aumento das temperaturas combinado com a disponibilidade de umidade na atmosfera favorece a formação de instabilidades, principalmente durante a tarde.
"Entre os Campos Gerais e o Norte, não se descarta a ocorrência de pancadas mais fortes, com muitos raios", explicou a meteorologista.
Nesta sexta-feira, as temperaturas máximas ficam próximas dos 25°C em boa parte do Paraná, mas podem ultrapassar os 30°C nas regiões Oeste e Norte. Em cidades como Jacarezinho, o calor deve ser mais intenso, aumentando a sensação de abafamento e favorecendo a formação de nuvens carregadas.
Para o sábado (14), a previsão indica um amanhecer com maior presença de nuvens nas regiões Centro-Sul, Campos Gerais, Sudeste e Leste. Em alguns trechos de serra, a nebulosidade poderá reduzir a visibilidade dos motoristas. Entretanto, ao longo do dia, o sol deve aparecer e as temperaturas subirão rapidamente, com máximas próximas ou superiores aos 30°C em grande parte do estado.
Durante a tarde e a noite, a combinação entre calor e umidade poderá provocar pancadas de chuva irregulares, principalmente nas regiões Oeste e Sul. Segundo o Simepar, não estão descartados temporais rápidos e localizados.
No domingo (15), o cenário será semelhante, mas com aumento das condições favoráveis à formação de tempestades mais fortes. As regiões Oeste e Noroeste apresentam maior risco, com possibilidade de instabilidades desde a madrugada. Nas demais áreas, incluindo o Norte Pioneiro e os Campos Gerais, a formação de chuvas deve ocorrer principalmente a partir da tarde.
Na segunda-feira (16), as instabilidades continuarão presentes, porém de maneira mais isolada e irregular, especialmente durante a tarde.
Embora o aviso amarelo represente o menor nível de severidade entre os alertas meteorológicos do Inmet, a população deve permanecer atenta às mudanças repentinas nas condições do tempo.
Durante rajadas de vento, a recomendação é evitar abrigo debaixo de árvores e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de publicidade. Também é importante evitar o uso de aparelhos eletrônicos conectados à tomada durante tempestades com descargas elétricas.
Em situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.
Com informações de G1 Paraná.