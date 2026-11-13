Inmet coloca 263 cidades do Paraná em alerta para tempestades com ventos de até 60 km/h

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

O calor e a umidade voltam a colocar o Paraná em alerta para a ocorrência de tempestades neste fim de semana. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta sexta-feira (13), um aviso amarelo de perigo potencial para 263 municípios paranaenses, incluindo diversas cidades do Norte Pioneiro e dos Campos Gerais. A previsão indica possibilidade de chuvas intensas, ventos de até 60 km/h e queda de granizo, enquanto o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) alerta para temporais rápidos e localizados nos próximos dias.

O aviso do Inmet começou às 9h08 desta sexta-feira e permanece válido até as 23h59. Conforme o instituto, os acumulados de chuva podem chegar a 30 milímetros por hora ou 50 milímetros ao longo do dia, acompanhados de rajadas de vento entre 40 e 60 km/h. Também existe a possibilidade de queda de granizo, interrupções pontuais no fornecimento de energia elétrica, danos em plantações, queda de galhos e alagamentos.

Entre os municípios da região incluídos no alerta estão Wenceslau Braz, Siqueira Campos, Tomazina, Ibaiti, Santo Antônio da Platina, Jacarezinho, Cambará, Carlópolis, Joaquim Távora, São José da Boa Vista, Sengés, Jaguariaíva, Arapoti, Piraí do Sul, Castro, Ponta Grossa e Telêmaco Borba, além de dezenas de outras cidades.

De acordo com a meteorologista Julia Munhoz, do Simepar, o aumento das temperaturas combinado com a disponibilidade de umidade na atmosfera favorece a formação de instabilidades, principalmente durante a tarde.

"Entre os Campos Gerais e o Norte, não se descarta a ocorrência de pancadas mais fortes, com muitos raios", explicou a meteorologista.

Nesta sexta-feira, as temperaturas máximas ficam próximas dos 25°C em boa parte do Paraná, mas podem ultrapassar os 30°C nas regiões Oeste e Norte. Em cidades como Jacarezinho, o calor deve ser mais intenso, aumentando a sensação de abafamento e favorecendo a formação de nuvens carregadas.

Fim de semana terá calor e risco de temporais

Para o sábado (14), a previsão indica um amanhecer com maior presença de nuvens nas regiões Centro-Sul, Campos Gerais, Sudeste e Leste. Em alguns trechos de serra, a nebulosidade poderá reduzir a visibilidade dos motoristas. Entretanto, ao longo do dia, o sol deve aparecer e as temperaturas subirão rapidamente, com máximas próximas ou superiores aos 30°C em grande parte do estado.

Durante a tarde e a noite, a combinação entre calor e umidade poderá provocar pancadas de chuva irregulares, principalmente nas regiões Oeste e Sul. Segundo o Simepar, não estão descartados temporais rápidos e localizados.

No domingo (15), o cenário será semelhante, mas com aumento das condições favoráveis à formação de tempestades mais fortes. As regiões Oeste e Noroeste apresentam maior risco, com possibilidade de instabilidades desde a madrugada. Nas demais áreas, incluindo o Norte Pioneiro e os Campos Gerais, a formação de chuvas deve ocorrer principalmente a partir da tarde.

Na segunda-feira (16), as instabilidades continuarão presentes, porém de maneira mais isolada e irregular, especialmente durante a tarde.

Atenção aos riscos durante as tempestades

Embora o aviso amarelo represente o menor nível de severidade entre os alertas meteorológicos do Inmet, a população deve permanecer atenta às mudanças repentinas nas condições do tempo.

Durante rajadas de vento, a recomendação é evitar abrigo debaixo de árvores e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de publicidade. Também é importante evitar o uso de aparelhos eletrônicos conectados à tomada durante tempestades com descargas elétricas.

Em situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Confira as 263 cidades do Paraná sob alerta de tempestades

Abatiá

Adrianópolis

Almirante Tamandaré

Alto Paraná

Alvorada do Sul

Amaporã

Andirá

Ângulo

Antonina

Antônio Olinto

Apucarana

Arapongas

Arapoti

Arapuã

Araruna

Araucária

Ariranha do Ivaí

Assaí

Astorga

Atalaia

Balsa Nova

Bandeirantes

Barbosa Ferraz

Barra do Jacaré

Bela Vista do Paraíso

Bituruna

Boa Esperança

Boa Ventura de São Roque

Bocaiúva do Sul

Bom Sucesso

Borrazópolis

Cafeara

Califórnia

Cambará

Cambé

Cambira

Campina do Simão

Campina Grande do Sul

Campo do Tenente

Campo Largo

Campo Magro

Campo Mourão

Cândido de Abreu

Candói

Cantagalo

Carambeí

Carlópolis

Castro

Centenário do Sul

Cerro Azul

Cianorte

Cidade Gaúcha

Colombo

Colorado

Congonhinhas

Conselheiro Mairinck

Contenda

Cornélio Procópio

Corumbataí do Sul

Cruzeiro do Sul

Cruz Machado

Cruzmaltina

Curitiba

Curiúva

Diamante do Norte

Doutor Camargo

Doutor Ulysses

Engenheiro Beltrão

Farol

Faxinal

Fazenda Rio Grande

Fênix

Fernandes Pinheiro

Figueira

Floraí

Floresta

Florestópolis

Flórida

Godoy Moreira

Goioxim

Grandes Rios

Guairaçá

Guamiranga

Guapirama

Guaporema

Guaraci

Guarapuava

Guaraqueçaba

Guaratuba

Ibaiti

Ibiporã

Iguaraçu

Imbaú

Imbituva

Inácio Martins

Inajá

Indianópolis

Ipiranga

Irati

Iretama

Itaguajé

Itambaracá

Itambé

Itaperuçu

Itaúna do Sul

Ivaí

Ivaiporã

Ivatuba

Jaboti

Jacarezinho

Jaguapitã

Jaguariaíva

Jandaia do Sul

Japira

Japurá

Jardim Alegre

Jardim Olinda

Jataizinho

Joaquim Távora

Jundiaí do Sul

Jussara

Kaloré

Lapa

Leópolis

Lidianópolis

Loanda

Lobato

Londrina

Luiziana

Lunardelli

Lupionópolis

Mallet

Mamborê

Mandaguaçu

Mandaguari

Mandirituba

Manoel Ribas

Marialva

Marilândia do Sul

Marilena

Maringá

Marquinho

Marumbi

Mato Rico

Mauá da Serra

Mirador

Miraselva

Morretes

Munhoz de Melo

Nossa Senhora das Graças

Nova Aliança do Ivaí

Nova América da Colina

Nova Cantu

Nova Esperança

Nova Fátima

Nova Londrina

Nova Olímpia

Nova Santa Bárbara

Nova Tebas

Novo Itacolomi

Ortigueira

Ourizona

Paiçandu

Palmeira

Palmital

Paraíso do Norte

Paranacity

Paranaguá

Paranapoema

Paranavaí

Paulo Frontin

Peabiru

Pinhais

Pinhalão

Pinhão

Piraí do Sul

Piraquara

Pitanga

Pitangueiras

Planaltina do Paraná

Ponta Grossa

Porecatu

Porto Amazonas

Porto Rico

Prado Ferreira

Presidente Castelo Branco

Primeiro de Maio

Prudentópolis

Quatiguá

Quatro Barras

Querência do Norte

Quinta do Sol

Quitandinha

Rancho Alegre

Rebouças

Reserva

Reserva do Iguaçu

Ribeirão Claro

Ribeirão do Pinhal

Rio Azul

Rio Bom

Rio Branco do Ivaí

Rio Branco do Sul

Rio Negro

Rolândia

Roncador

Rondon

Rosário do Ivaí

Sabáudia

Salto do Itararé

Santa Amélia

Santa Cecília do Pavão

Santa Cruz de Monte Castelo

Santa Fé

Santa Inês

Santa Isabel do Ivaí

Santa Maria do Oeste

Santa Mariana

Santa Mônica

Santana do Itararé

Santo Antônio da Platina

Santo Antônio do Caiuá

Santo Antônio do Paraíso

Santo Inácio

São Carlos do Ivaí

São Jerônimo da Serra

São João do Caiuá

São João do Ivaí

São João do Triunfo

São Jorge do Ivaí

São José da Boa Vista

São José dos Pinhais

São Manoel do Paraná

São Mateus do Sul

São Pedro do Ivaí

São Pedro do Paraná

São Sebastião da Amoreira

São Tomé

Sapopema

Sarandi

Sengés

Sertaneja

Sertanópolis

Siqueira Campos

Tamarana

Tamboara

Tapejara

Tapira

Teixeira Soares

Telêmaco Borba

Terra Boa

Terra Rica

Tibagi

Tijucas do Sul

Tomazina

Tunas do Paraná

Tuneiras do Oeste

Turvo

União da Vitória

Uniflor

Uraí

Ventania

Wenceslau Braz

Com informações de G1 Paraná.