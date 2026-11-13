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Inmet coloca 263 cidades do Paraná em alerta para tempestades com ventos de até 60 km/h

Aviso inclui municípios do Norte Pioneiro e Campos Gerais e prevê risco de chuvas intensas, granizo e descargas elétricas; Simepar aponta fim de semana de calor e temporais localizados

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
13/11/2026 às 15h56
Inmet coloca 263 cidades do Paraná em alerta para tempestades com ventos de até 60 km/h
Temporal se formando em Wenceslau Braz. Foto encaminhada por um seguidor da Folha

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

O calor e a umidade voltam a colocar o Paraná em alerta para a ocorrência de tempestades neste fim de semana. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta sexta-feira (13), um aviso amarelo de perigo potencial para 263 municípios paranaenses, incluindo diversas cidades do Norte Pioneiro e dos Campos Gerais. A previsão indica possibilidade de chuvas intensas, ventos de até 60 km/h e queda de granizo, enquanto o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) alerta para temporais rápidos e localizados nos próximos dias.

O aviso do Inmet começou às 9h08 desta sexta-feira e permanece válido até as 23h59. Conforme o instituto, os acumulados de chuva podem chegar a 30 milímetros por hora ou 50 milímetros ao longo do dia, acompanhados de rajadas de vento entre 40 e 60 km/h. Também existe a possibilidade de queda de granizo, interrupções pontuais no fornecimento de energia elétrica, danos em plantações, queda de galhos e alagamentos.

Entre os municípios da região incluídos no alerta estão Wenceslau Braz, Siqueira Campos, Tomazina, Ibaiti, Santo Antônio da Platina, Jacarezinho, Cambará, Carlópolis, Joaquim Távora, São José da Boa Vista, Sengés, Jaguariaíva, Arapoti, Piraí do Sul, Castro, Ponta Grossa e Telêmaco Borba, além de dezenas de outras cidades.

De acordo com a meteorologista Julia Munhoz, do Simepar, o aumento das temperaturas combinado com a disponibilidade de umidade na atmosfera favorece a formação de instabilidades, principalmente durante a tarde.

"Entre os Campos Gerais e o Norte, não se descarta a ocorrência de pancadas mais fortes, com muitos raios", explicou a meteorologista.

Nesta sexta-feira, as temperaturas máximas ficam próximas dos 25°C em boa parte do Paraná, mas podem ultrapassar os 30°C nas regiões Oeste e Norte. Em cidades como Jacarezinho, o calor deve ser mais intenso, aumentando a sensação de abafamento e favorecendo a formação de nuvens carregadas.

Fim de semana terá calor e risco de temporais

Para o sábado (14), a previsão indica um amanhecer com maior presença de nuvens nas regiões Centro-Sul, Campos Gerais, Sudeste e Leste. Em alguns trechos de serra, a nebulosidade poderá reduzir a visibilidade dos motoristas. Entretanto, ao longo do dia, o sol deve aparecer e as temperaturas subirão rapidamente, com máximas próximas ou superiores aos 30°C em grande parte do estado.

Durante a tarde e a noite, a combinação entre calor e umidade poderá provocar pancadas de chuva irregulares, principalmente nas regiões Oeste e Sul. Segundo o Simepar, não estão descartados temporais rápidos e localizados.

No domingo (15), o cenário será semelhante, mas com aumento das condições favoráveis à formação de tempestades mais fortes. As regiões Oeste e Noroeste apresentam maior risco, com possibilidade de instabilidades desde a madrugada. Nas demais áreas, incluindo o Norte Pioneiro e os Campos Gerais, a formação de chuvas deve ocorrer principalmente a partir da tarde.

Na segunda-feira (16), as instabilidades continuarão presentes, porém de maneira mais isolada e irregular, especialmente durante a tarde.

Atenção aos riscos durante as tempestades

Embora o aviso amarelo represente o menor nível de severidade entre os alertas meteorológicos do Inmet, a população deve permanecer atenta às mudanças repentinas nas condições do tempo.

Durante rajadas de vento, a recomendação é evitar abrigo debaixo de árvores e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de publicidade. Também é importante evitar o uso de aparelhos eletrônicos conectados à tomada durante tempestades com descargas elétricas.

Em situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Confira as 263 cidades do Paraná sob alerta de tempestades

  • Abatiá
  • Adrianópolis
  • Almirante Tamandaré
  • Alto Paraná
  • Alvorada do Sul
  • Amaporã
  • Andirá
  • Ângulo
  • Antonina
  • Antônio Olinto
  • Apucarana
  • Arapongas
  • Arapoti
  • Arapuã
  • Araruna
  • Araucária
  • Ariranha do Ivaí
  • Assaí
  • Astorga
  • Atalaia
  • Balsa Nova
  • Bandeirantes
  • Barbosa Ferraz
  • Barra do Jacaré
  • Bela Vista do Paraíso
  • Bituruna
  • Boa Esperança
  • Boa Ventura de São Roque
  • Bocaiúva do Sul
  • Bom Sucesso
  • Borrazópolis
  • Cafeara
  • Califórnia
  • Cambará
  • Cambé
  • Cambira
  • Campina do Simão
  • Campina Grande do Sul
  • Campo do Tenente
  • Campo Largo
  • Campo Magro
  • Campo Mourão
  • Cândido de Abreu
  • Candói
  • Cantagalo
  • Carambeí
  • Carlópolis
  • Castro
  • Centenário do Sul
  • Cerro Azul
  • Cianorte
  • Cidade Gaúcha
  • Colombo
  • Colorado
  • Congonhinhas
  • Conselheiro Mairinck
  • Contenda
  • Cornélio Procópio
  • Corumbataí do Sul
  • Cruzeiro do Sul
  • Cruz Machado
  • Cruzmaltina
  • Curitiba
  • Curiúva
  • Diamante do Norte
  • Doutor Camargo
  • Doutor Ulysses
  • Engenheiro Beltrão
  • Farol
  • Faxinal
  • Fazenda Rio Grande
  • Fênix
  • Fernandes Pinheiro
  • Figueira
  • Floraí
  • Floresta
  • Florestópolis
  • Flórida
  • Godoy Moreira
  • Goioxim
  • Grandes Rios
  • Guairaçá
  • Guamiranga
  • Guapirama
  • Guaporema
  • Guaraci
  • Guarapuava
  • Guaraqueçaba
  • Guaratuba
  • Ibaiti
  • Ibiporã
  • Iguaraçu
  • Imbaú
  • Imbituva
  • Inácio Martins
  • Inajá
  • Indianópolis
  • Ipiranga
  • Irati
  • Iretama
  • Itaguajé
  • Itambaracá
  • Itambé
  • Itaperuçu
  • Itaúna do Sul
  • Ivaí
  • Ivaiporã
  • Ivatuba
  • Jaboti
  • Jacarezinho
  • Jaguapitã
  • Jaguariaíva
  • Jandaia do Sul
  • Japira
  • Japurá
  • Jardim Alegre
  • Jardim Olinda
  • Jataizinho
  • Joaquim Távora
  • Jundiaí do Sul
  • Jussara
  • Kaloré
  • Lapa
  • Leópolis
  • Lidianópolis
  • Loanda
  • Lobato
  • Londrina
  • Luiziana
  • Lunardelli
  • Lupionópolis
  • Mallet
  • Mamborê
  • Mandaguaçu
  • Mandaguari
  • Mandirituba
  • Manoel Ribas
  • Marialva
  • Marilândia do Sul
  • Marilena
  • Maringá
  • Marquinho
  • Marumbi
  • Mato Rico
  • Mauá da Serra
  • Mirador
  • Miraselva
  • Morretes
  • Munhoz de Melo
  • Nossa Senhora das Graças
  • Nova Aliança do Ivaí
  • Nova América da Colina
  • Nova Cantu
  • Nova Esperança
  • Nova Fátima
  • Nova Londrina
  • Nova Olímpia
  • Nova Santa Bárbara
  • Nova Tebas
  • Novo Itacolomi
  • Ortigueira
  • Ourizona
  • Paiçandu
  • Palmeira
  • Palmital
  • Paraíso do Norte
  • Paranacity
  • Paranaguá
  • Paranapoema
  • Paranavaí
  • Paulo Frontin
  • Peabiru
  • Pinhais
  • Pinhalão
  • Pinhão
  • Piraí do Sul
  • Piraquara
  • Pitanga
  • Pitangueiras
  • Planaltina do Paraná
  • Ponta Grossa
  • Porecatu
  • Porto Amazonas
  • Porto Rico
  • Prado Ferreira
  • Presidente Castelo Branco
  • Primeiro de Maio
  • Prudentópolis
  • Quatiguá
  • Quatro Barras
  • Querência do Norte
  • Quinta do Sol
  • Quitandinha
  • Rancho Alegre
  • Rebouças
  • Reserva
  • Reserva do Iguaçu
  • Ribeirão Claro
  • Ribeirão do Pinhal
  • Rio Azul
  • Rio Bom
  • Rio Branco do Ivaí
  • Rio Branco do Sul
  • Rio Negro
  • Rolândia
  • Roncador
  • Rondon
  • Rosário do Ivaí
  • Sabáudia
  • Salto do Itararé
  • Santa Amélia
  • Santa Cecília do Pavão
  • Santa Cruz de Monte Castelo
  • Santa Fé
  • Santa Inês
  • Santa Isabel do Ivaí
  • Santa Maria do Oeste
  • Santa Mariana
  • Santa Mônica
  • Santana do Itararé
  • Santo Antônio da Platina
  • Santo Antônio do Caiuá
  • Santo Antônio do Paraíso
  • Santo Inácio
  • São Carlos do Ivaí
  • São Jerônimo da Serra
  • São João do Caiuá
  • São João do Ivaí
  • São João do Triunfo
  • São Jorge do Ivaí
  • São José da Boa Vista
  • São José dos Pinhais
  • São Manoel do Paraná
  • São Mateus do Sul
  • São Pedro do Ivaí
  • São Pedro do Paraná
  • São Sebastião da Amoreira
  • São Tomé
  • Sapopema
  • Sarandi
  • Sengés
  • Sertaneja
  • Sertanópolis
  • Siqueira Campos
  • Tamarana
  • Tamboara
  • Tapejara
  • Tapira
  • Teixeira Soares
  • Telêmaco Borba
  • Terra Boa
  • Terra Rica
  • Tibagi
  • Tijucas do Sul
  • Tomazina
  • Tunas do Paraná
  • Tuneiras do Oeste
  • Turvo
  • União da Vitória
  • Uniflor
  • Uraí
  • Ventania
  • Wenceslau Braz

Com informações de G1 Paraná.

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