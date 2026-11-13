PIB do Paraná cresce 3,4% e alcança R$ 726,63 bilhões em 2024

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

O Produto Interno Bruto (PIB) do Paraná alcançou R$ 726,63 bilhões em 2024, um crescimento real (sem inflação) de 3,4% em relação a 2023, quando a soma das riquezas produzidas no Estado foi de R$ 670,91 bilhões. Os dados integram o Sistema de Contas Regionais (SCR), divulgados nesta sexta-feira (13) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e mostram a consolidação do Paraná como quarta maior economia do País, com uma participação de 6,2% no PIB nacional.

O resultado confirma o cenário apresentado pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes) que já apontava o crescimento do PIB estadual em 2024. É também a consolidação do Paraná como a principal economia do Sul do Brasil, após ultrapassar o Rio Grande do Sul em 2022 e se manter neste posto desde então. O levantamento do IBGE é divulgado cerca de dois anos após o ano de referência.

“O Paraná se consolidou como a quarta potência econômica do País e a locomotiva da Região Sul, fruto de um trabalho de parceria entre o setor público, com a promoção de um bom ambiente para quem quer empreender, reduzindo burocracias, e o setor privado, que acredita nesse trabalho e investiu, ao longo dos últimos oito anos, cerca de R$ 400 bilhões no Estado”, afirma o governador Carlos Massa Ratinho Junior.

À frente do Paraná estão São Paulo, com R$ 3,66 trilhões; Rio de Janeiro, com R$ 1,24 trilhão; e Minas Gerais, com R$ 1,06 trilhão. Em quinto lugar está o Rio Grande do Sul (R$ 702,10 bilhões), seguido por Santa Catarina (R$ 584,22 bilhões); Bahia (R$ 467,75 bilhões); Distrito Federal (R$ 382,24 bilhões); Goiás (R$ 357,14 bilhões); e Pernambuco (R$ 294,54 bilhões). O Brasil cresceu 3,4% em 2024, com um PIB de R$ 11,78 trilhões.

Em termos de participação do PIB nacional, o Paraná ampliou em cerca de 0,1 ponto percentual em relação a 2023, chegando aos 6,2%. São Paulo responde por 31,1%, Rio de Janeiro por 10,5% e Minas Gerais por 9%. Rio Grande do Sul e Santa Catarina são responsáveis por 6% e 5%, respectivamente. A Região Sul, a qual o Paraná se inclui, ampliou sua participação, passando de 16,8% em 2023 para 17,1% em 2024.

O diretor-presidente do Ipardes, Jorge Callado, lembra que, a partir das estimativas realizadas pelo órgão estadual, já havia a indicação de que o PIB paranaense atingiria patamares próximos de R$ 720 bilhões em 2024. “Esse relevante resultado, confirmado pelo IBGE, não é uma surpresa, refletindo a produtividade e a competência do setor privado local, apoiado pelo Governo do Estado”, ressalta.

Setorialmente, os melhores resultados em relação a taxa real de crescimento foram registrados pelas atividades de informação e comunicação, que apresentou ampliação de 6,9%, construção (6,0%), indústria de transformação (4,7%) e comércio (4,0%), o que indica alta disseminação do processo de expansão econômica.

VAB

O Valor Adicionado Bruto (VAB) do Paraná foi de R$ 628,40 bilhões em 2024. A agropecuária paranaense respondeu por 8,8% de tudo que foi produzido no Brasil, quarto maior índice entre as Unidades da Federação, atrás somente de São Paulo (12,9%), Minas Gerais (10,9%) e Rio Grande do Sul (9,7%).

Já a indústria de transformação contribuiu com 8,4% de toda a atividade econômica do setor no PIB nacional, terceiro melhor resultado do País. São Paulo liderou com 37,1% e Minas Gerais ficou em segundo lugar, com 11% de participação. No comércio, que inclui também reparação de veículos automotores e motocicletas, o Paraná foi responsável por 7,3%, ampliando em 0,6% ponto percentual em relação a 2023.

O VAB é a medida da riqueza gerada pelas atividades produtivas de uma economia. Ele representa o valor que cada atividade econômica acrescenta à produção, descontando o valor dos bens e serviços que foram utilizados como insumos. O PIB é formado pelo VAB e os impostos líquidos sobre os produtos.

CONSOLIDADO

É a quinta vez que o Paraná figura entre os quatro principais estados da economia brasileira, sendo a quarta vez durante a gestão 2019-2026. Em 2020, o PIB estadual chegou a R$ 487,93 bilhões. Já em 2022, foram R$ 614,61 bilhões e, em 2023, R$ 670,91 bilhões.

Entre 2019 e 2024, o PIB paranaense cresceu 55,8%. E os resultados de 2025 divulgados pelo Ipardes mostram essa consolidação da economia do Paraná. De acordo com o órgão, a soma de todas as riquezas produzidas chegou a R$ 765 bilhões, crescimento de 5,28% em relação a 2024.

Para 2026, a expectativa é ultrapassar, pela primeira vez na história, a barreira dos R$ 800 bilhões, praticamente dobrando o PIB em oito anos, uma vez que, em 2018, o resultado foi de R$ 440,03 bilhões. Nos dois primeiros trimestres deste ano, de janeiro a junho, o Produto Interno Bruto alcançou R$ 417,66 bilhões.

PIB PER CAPITA

Quando dividido o PIB pela população do Paraná, estimada em 11,8 milhões de habitantes, o valor per capita estadual foi de R$ 61.450,27, cerca de 11% acima dos R$ 55.409,93 da média nacional. É o 8º melhor resultado do País.