Saúde alerta para efeitos do El Niño no aumento de casos de dengue e prepara Dia D de combate

Sesa alerta para efeitos do El Niño no aumento de casos de dengue e prepara Dia D de combate. Foto: SESA

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

A Secretaria de Estado de Saúde (Sesa) alerta que os cuidados devem ser redobrados para evitar o acúmulo de água parada e impedir o crescimento de casos de dengue. As ocorrências de chuvas mais frequentes e volumosas causadas pelo El Niño, associado às estações mais quentes do ano, são propícias para a proliferação do Aedes aegypti. Entre as ações de reforço está o Dia D de Mobilização Nacional contra a dengue, que será realizado em 28 de novembro.

O Dia D de Mobilização será marcado por ações simultâneas de mutirões de limpeza, atividades educativas e ações de comunicação que estimulem a participação da população para o controle do vetor da dengue, o mosquito Aedes aegypti.

O levantamento da Sesa, divulgado na terça-feira (10), mostra que os índices estão abaixo dos períodos anteriores. Em 2026, entre as 44 semanas do período epidemiológico, foram confirmados 6.380 casos, que representa 93% a menos do que em 2025. O número de óbitos também foi reduzido de forma significante, com seis registradas em 2026, enquanto 114 foram identificadas no ano passado (queda de 95,8%).

No entanto, o secretário de Estado da Saúde, César Neves, lembra da importância de manter o controle nos períodos de menores casos e que há possibilidade de crescimento. “Nossas avaliações e análises mostram que a curva de casos prováveis está acima do esperado considerando a avaliação da média histórica de casos de dengue no Paraná. Isso acende um alerta para não descuidarmos das medidas de prevenção, como a eliminação e remoção de criadouros”, alertou.

A Sesa também acompanha o Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti (Liraa), realizado anualmente pelos municípios. Através dele é feita aferição do índice de infestação predial e é possível determinar quais são os depósitos predominantes para a presença de larvas do mosquito, além de entender quais os principais tipos de criadouros e desenvolver a estratégias de eliminação conforme o perfil de cada cidade.

EL NIÑO

O fenômeno climático El Niño é conhecido por alterar os padrões de temperatura e chuva, criando condições altamente favoráveis para a proliferação do mosquito Aedes aegypti e aumentando, significativamente, o número de casos da doença.

Os cuidados e ações da Sesa começaram no início de agosto, com o encontro de alinhamento de medidas. Participaram técnicos do Ministério da Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), do Laboratório Central do Estado do Paraná (Lacen-PR), da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e das secretarias municipais da Saúde.

“O nosso maior foco sempre será as medidas de controle do vetor. Essas atividades precisam ser executadas de forma conjunta, com esforços das secretarias de Saúde, e de forma conjunta também com entidades e organizações da sociedade civil, mas principalmente com o engajamento da população”, disse a coordenadora da Divisão de Vigilância Ambiental, Ivana Lúcia Belmonte.

No Paraná cerca de 90% dos municípios atuam de forma sistemática com o monitoramento por armadilhas ovitrampas, com um total de 32.614 armadilhas instaladas no Estado. Elas são colocadas a cada 300 ou 400 metros nas zonas urbanas e demonstram a presença do mosquito, mapeiam áreas críticas e preveem o risco de infestação antes do aumento do número de casos.

WOLBITOS

A Sesa também acompanha a soltura dos Wolbitos, os mosquitos Aedes aegypti que carregam a bactéria Wolbachia, que é capaz de impedir o desenvolvimento dos vírus da dengue, zika e chikungunya no organismo do mosquito. As cidades de Foz do Iguaçu, Cascavel, Londrina, Cambé e Ponta Grossa já receberam os lotes de mosquitos.

Londrina iniciou a soltura no fim de outubro. A operação prevê 3.890 pontos e deverá envolver 151.715 pessoas. A liberação dos Wolbitos ocorreu após a etapa de engajamento comunitário, período em que a população recebeu informações sobre a tecnologia, seu funcionamento e os objetivos da iniciativa que visa reduzir os casos na região que apresenta os maiores índices de casos no Estado.

A soltura será gradual e está prevista para ocorrer ao longo de 26 semanas. As liberações serão realizadas semanalmente por agentes de campo treinados e capacitados, utilizando veículos e equipamentos específicos.

Pesquisas de eficácia demonstram que, quanto maior a presença de mosquitos com Wolbachia, menor é a ocorrência de casos de dengue, zika e chikungunya. Estudos também já demonstraram que, mesmo oito anos após as primeiras liberações, os mosquitos mantêm a bactéria de forma estável na população.