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Paraná tem mais de 60 cidades em situação de emergência; nove são do Norte Pioneiro

Segundo a Defesa Civil, quase 199 mil pessoas foram afetadas pelas tempestades nos últimos 30 dias; levantamento também aponta seis municípios dos Campos Gerais entre os atingidos

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
11/11/2026 às 15h33
Paraná tem mais de 60 cidades em situação de emergência; nove são do Norte Pioneiro
Alagamento em PItanga (PR), em 05/11/2026 — Foto: Flávio Dutra

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

As fortes tempestades que atingiram o Paraná nas últimas semanas deixaram um cenário de destruição e levaram 66 municípios a terem decretos de situação de emergência reconhecidos pela Defesa Civil estadual. Entre as cidades afetadas, nove estão no Norte Pioneiro e outras seis nos Campos Gerais. Ao todo, quase 199 mil pessoas sofreram algum tipo de impacto causado pelos temporais registrados nos últimos 30 dias.

Os dados, atualizados na manhã desta quarta-feira (11), revelam que pelo menos 212 dos 399 municípios paranaenses foram atingidos por eventos climáticos severos no período. Isso significa que mais da metade das cidades do Estado, aproximadamente 53%, registrou estragos provocados pelas tempestades.

No Norte Pioneiro, os municípios que aparecem na relação são Abatiá, Andirá, Assaí, Bandeirantes, Jacarezinho, Ribeirão do Pinhal, Santa Mariana, São Sebastião da Amoreira e Sapopema. Já nos Campos Gerais, a lista inclui Cândido de Abreu, Carambeí, Ipiranga, Jaguariaíva, Piraí do Sul e Teixeira Soares.

A situação também é preocupante em outras regiões do Paraná. Conforme o levantamento da Defesa Civil, 4.960 pessoas ficaram desalojadas, precisando deixar suas residências e buscar abrigo com familiares ou amigos. Outras 564 ficaram desabrigadas, dependendo de estruturas de acolhimento.

Os temporais ainda provocaram danos em aproximadamente 7,4 mil residências, enquanto 72 imóveis foram completamente destruídos. Os números podem ser maiores, uma vez que o levantamento considera os registros encaminhados aos órgãos públicos.

Entre os municípios mais atingidos está Pitanga, na região central do Estado. A cidade, que possui aproximadamente 34,5 mil habitantes, enfrentou duas grandes tempestades, nos dias 14 de outubro e 5 de novembro. Somados, os episódios afetaram cerca de 25,5 mil moradores.

O que significa a situação de emergência?

O reconhecimento da situação de emergência ocorre quando um desastre natural compromete parcialmente a capacidade de resposta de uma prefeitura, tornando necessário o apoio de outras esferas de governo para atender a população e recuperar os serviços prejudicados.

Na prática, a medida permite que os municípios solicitem recursos estaduais e federais para ações emergenciais, como atendimento às famílias afetadas, distribuição de materiais de assistência, recuperação de estruturas danificadas e restabelecimento de serviços essenciais.

A legislação também prevê a possibilidade de dispensa de licitação para determinadas contratações diretamente relacionadas ao enfrentamento do desastre, desde que cumpridos os requisitos legais.

A situação de emergência é diferente do estado de calamidade pública, decretado quando os danos são tão graves que comprometem severamente a capacidade de resposta da administração municipal.

O reconhecimento não significa a liberação automática de dinheiro. Para receber os recursos, as prefeituras precisam apresentar planos de trabalho, que passam por análise dos órgãos responsáveis.

Confira as 66 cidades em situação de emergência

Norte Pioneiro (9): Abatiá, Andirá, Assaí, Bandeirantes, Jacarezinho, Ribeirão do Pinhal, Santa Mariana, São Sebastião da Amoreira e Sapopema.

Campos Gerais (6): Cândido de Abreu, Carambeí, Ipiranga, Jaguariaíva, Piraí do Sul e Teixeira Soares.

Norte (9): Ângulo, Arapuã, Ariranha do Ivaí, Astorga, Florestópolis, Grandes Rios, Itambé, Maringá e um município a conferir na classificação regional.

Centro-Oeste (5): Araruna, Iretama, Luiziana, Roncador e um município a conferir na classificação regional.

Região Central (13): Cantagalo, Goioxim, Inácio Martins, Laranjal, Manoel Ribas, Marquinho, Nova Laranjeiras, Nova Tebas, Palmital, Pitanga, Rebouças, Rio Azul e Virmond.

Sudoeste (11): Bom Sucesso do Sul, Capanema, Chopinzinho, Coronel Vivida, Francisco Beltrão, Honório Serpa, Itapejara do Oeste, Mariópolis, Pérola D'Oeste, Saudade do Iguaçu e mais um município a conferir na classificação regional.

Noroeste (6): Cianorte, Douradina, Paranavaí, Querência do Norte, Rondon e Santa Cruz de Monte Castelo.

Sul (5): Coronel Domingos Soares, Cruz Machado, São João do Triunfo, São Mateus do Sul e mais um município a conferir na classificação regional.

Oeste (3): Diamante do Oeste, Guaíra e Ouro Verde do Oeste.

Região Metropolitana de Curitiba (2): Lapa e São José dos Pinhais.

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