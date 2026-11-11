Paraná é primeiro estado a mapear relação entre economia e uso da água. Foto: Arnaldo Neto/AEN

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

O Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes) apresentou nesta quarta-feira (11) o estudo sobre as Contas Econômicas Ambientais da Água (CEAA) do Paraná. O trabalho é pioneiro no Brasil ao apresentar, em escala estadual, a relação de uso e consumo de água pelas atividades econômicas.

O levantamento integra dados ambientais e econômicos com ano-base 2019, adotando a metodologia internacional SEEA-Water, recomendada pelas Nações Unidas. Até então, esse tipo de contabilidade era produzido apenas em nível nacional pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e pela Agência Nacional de Águas e Saneamento (ANA).

Para o diretor-presidente do Ipardes, Jorge Callado, o estudo contribui para a compreensão do papel que esses recursos desempenham na sustentação da produção, no abastecimento urbano e no dinamismo de diferentes setores da economia.

"Trata-se de um estudo referente à participação dos recursos hídricos nos processos de desenvolvimento econômico do Paraná, e que tem, entre seus objetivos, fornecer informações para a gestão, planejamento e monitoramento das ações, não só da iniciativa pública, como também da iniciativa privada, para a prospecção dos novos negócios”, detalhou o diretor-presidente.

Um dos principais indicadores trazidos pelas CEAA-Paraná é a intensidade do consumo de água em relação à riqueza gerada no estado. Para gerar R$ 1 no Produto Interno Bruto (PIB), a economia paranaense consome, em média, 41 litros de água. O número demonstra maior eficiência hídrica quando comparado à média da Região Sul (66 litros/R$ 1) e à média do Brasil (47 litros/R$ 1).

​Na análise da distribuição de água tratada para abastecimento, o levantamento mostra que as famílias são as principais usuárias (72,8%), seguidas pelo setor de serviços e comércio (23,1%) e pelas indústrias (4,0%).

Conforme a economista e consultora do Ipardes, Jaqueline Coelho Visentin, os dados mostram que a economia do Paraná é mais eficiente no uso de recursos hídricos quando comparado ao resto do País. “O estudo mostra que a maior parte da água que utilizamos para uso consuntivo são advindas do regime de chuvas. Além disso, com esses números conseguimos derivar indicadores úteis para monitoramento de políticas públicas como, por exemplo, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS)”, explicou Jaqueline.

​De acordo com o Ipardes, o pioneirismo na elaboração das contas públicas da água visa subsidiar gestores públicos e a iniciativa privada no planejamento sustentável e na segurança hídrica do Paraná. A documentação do levantamento — que inclui Nota Técnica, Nota Metodológica e as Tabelas de Recursos e Usos (TRUs) — está disponibilizada no site do Ipardes.

“Nós sabemos que os recursos hídricos, e demais recursos naturais, constituem a base da economia. E, neste momento de emergências climáticas, esse estudo é de extrema relevância. Com estas informações, nós podemos ampliar os processos de bioeconomia e economia circular no estado do Paraná, inclusive sabendo qual é o valor dos recursos hídricos no PIB do nosso Estado", complementou Callado.

SETORES PRODUTIVOS

O estudo mapeou que o volume total de água retirado no Paraná foi de aproximadamente 397 mil hectômetros cúbicos, o que representa 62% de toda a retirada da Região Sul e 10% do total nacional. A grande maioria desse montante — cerca de 92%, corresponde ao uso não consuntivo, aquele em que a água é utilizada para alguma atividade sem ser consumida ou retirada de forma permanente do seu corpo hídrico de origem.

​Já o uso consuntivo, no qual a água é retirada de sua fonte (como rio, lago ou aquífero) e não retorna integralmente ao corpo d'água de origem, somou 32 mil. Desse volume consumido fora dos cursos d'água, o setor de agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura responde por 95,6%, seguido pelo saneamento básico (2,6%) e pelas indústrias de transformação e construção (1,7%).

O levantamento aponta ainda que 93,6% da captação para usabilidade consuntiva no Paraná provém de águas superficiais (rios e lagos), enquanto 5,4% têm origem subterrânea (aquíferos).

PRESENÇAS

Estiveram presentes também o diretor-geral da Secretaria de Estado do Planejamento, Isac Teixeira de Lima; o superintendente do IBGE no Paraná, Tobias Augusto Rosa Faria; o assessor do IBGE, Sinval Dias dos Santos; a conselheira do Ipardes, Maria Luiza de Castro Veloso; o diretor de Pesquisa do Ipardes, Julio Suzuki; o conselheiro do Ipardes, Marcos Junior Marini; a diretora Administrativo-Financeira do Ipardes, Caroline Batista Ribeiro; o economista do Ipardes, Ricardo Kureski; o diretor de Estatística do Ipardes, Marcelo Antonio; o gestor do Departamento Técnico Econômico da Faep, Jefrey Albers; e o superintendente da FIEP, João Arthur Mohr.