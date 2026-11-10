Novos radares reforçam fiscalização em pedágios

DA REDAÇÃO/ASSESSORIA - FOLHA EXTRA

A passagem pelas praças de pedágio exige atenção e comportamento seguro dos motoristas, seja na circulação pelas pistas automáticas quanto pelas cabines presenciais ou de auto atendimento. Por serem locais com circulação de veículos e presença de colaboradores da concessionária, reduzir a velocidade, manter distância segura e respeitar a sinalização são atitudes fundamentais para prevenir ocorrências e proteger vidas.

A EPR Litoral Pioneiro conta com oito praças de pedágio nos municípios de São José dos Pinhais (BR-277), Sengés (PR-151), Jacarezinho (BR-369 e BR-153), Carambeí (PR-151), Jaguariaíva (PR-151) e Siqueira Campos (PR-092). A concessionária reforça as orientações aos usuários durante a passagem. É necessário que os motoristas respeitem a sinalização, os limites de velocidade e a distância do veículo à frente. “Essas medidas são fundamentais, pois o respeito aos limites de velocidade e a distância de segurança salvam vidas”, destaca o diretor-presidente do Núcleo Paraná do Grupo EPR, Marcos Moreira.

Para reforçar o comportamento seguro no trânsito e contribuir com o respeito aos limites de velocidade, as praças de pedágio passam a contar com controladores eletrônicos de velocidades. Se trata de dispositivos de fiscalização que identificam o excesso de velocidade nas pistas automáticas, onde a velocidade máxima permitida é 40 km/h, e registram automaticamente as infrações sujeitas às penalidades previstas na legislação de trânsito.

Os equipamentos foram instalados e estão funcionando em todas as praças de pedágio da EPR Litoral Pioneiro. No momento os aparelhos estão em fase de homologação junto aos órgãos de trânsito com jurisdição em cada local. A concessionária reforça, ainda, que é responsável por adquirir, instalar e manter os equipamentos em funcionamento. Todas as multas registradas serão emitidas e geridas pelos órgãos governamentais competentes.

Confira dicas de segurança para a passagem pela praça de pedágio

Reduza a velocidade ao se aproximar da praça de pedágio;

Verifique a indicação semafórica presente em cada cabine: luz vermelha indica a que a cabine está fechada, as cabines com luz verde estão abertas;

Acesse a pista correspondente à sua modalidade de pagamento: automática, autoatendimento ou presencial;

Evite a troca de pista repentina e sinalize a manobra;

Ao aguardar seu atendimento, mantenha distância do veículo à sua frente;

Na passagem pela pista de pagamento automático, reduza a velocidade e também mantenha distância do veículo à frente.

Sistema de detecção de evasão

Além dos controladores eletrônicos de velocidade, todas as praças de pedágio contam também com sistema automático de detecção e registro de evasões, que permite identificar e registrar veículos que transponham a praça sem o pagamento da tarifa.

Os registros são encaminhados aos órgãos governamentais competentes. Assim como ocorre com o controle de velocidade, uma vez que a concessionária não é responsável pela emissão ou pela gestão das multas decorrentes das infrações de trânsito. Essas atribuições são dos órgãos governamentais de trânsito responsáveis.

A eventual aplicação e o pagamento da multa por evasão não substituem nem eliminam a obrigação de quitar a tarifa de pedágio não paga. Para regularização de débitos relacionados à tarifa, o usuário pode entrar em contato pelos canais de atendimento da EPR Litoral Pioneiro: telefone e WhatsApp 0800 277 0153 ou pelo canal digital da Ouvidoria.