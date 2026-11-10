Aumento de 6,8%: Paraná exporta US$ 21,15 bilhões de janeiro a outubro de 2026

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

As exportações paranaenses alcançaram US$ 21,15 bilhões de janeiro a outubro deste ano, crescimento de 6,8% em relação aos US$ 19,80 bilhões registrados no mesmo período de 2025. Dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) tabulados pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes) mostram um crescimento absoluto de US$ 1,35 bilhão nas vendas externas.

Parte desse resultado se deve ao aumento nas exportações de óleo de soja bruto e de carne de frango in natura. No primeiro, o valor saltou de US$ 431,08 milhões nos 10 primeiros meses de 2025 para US$ 863,86 milhões de janeiro a outubro deste ano, uma alta de 100,4%. O produto representou 4,1% de participação na pauta de exportações paranaense. Já a carne de frango variou 25,4%, saindo de US$ 2,92 bilhões para US$ 3,66 bilhões. É o segundo produto na balança de exportação, com 17,3% de participação.

A soja em grão segue como o item mais comercializado para o Exterior em 2026, com US$ 4,43 bilhões, um crescimento de 9,7% frente aos US$ 4,04 bilhões dos 10 primeiros meses de 2025. Farelo de soja completa o ranking bilionário de exportações feitas pelo Paraná, considerando o valor em dólar, com alta de 18,4% e US$ 1,26 bilhão.

No mês a mês, outubro foi o terceiro maior em volume exportado em 2026 pelo Paraná, somando US$ 2,30 bilhões, atrás somente de julho, que teve o melhor resultado, com US$ 2,37 bilhões, e de agosto, com US$ 2,32 bilhões. Apenas janeiro (US$ 1,41 bilhão) e fevereiro (US$ 1,80 bilhão) tiveram resultados abaixo de US$ 2 bilhões. O índice de 2026 está muito próximo do valor registrado em todo o ano de 2025, no valor de US$ 23,6 bilhões.

DESTINOS

Com relação ao destino dos produtos, a China continua como a principal parceira comercial do Paraná, com a compra de US$ 4,78 bilhões, o equivalente a 22,6% de tudo que foi comercializado ao Exterior. A Argentina vem na sequência, com US$ 1,20 bilhão; e os Estados Unidos, com US$ 909,77 milhões. A Índia foi o destino que mais cresceu no período, com alta de 73% e US$ 865,37 milhões, figurando como quarto principal comprador de janeiro a outubro.

O diretor-presidente do Ipardes, Jorge Callado, afirma que a competividade do segmento exportador do Estado permitiu contornar algumas restrições internacionais. “A China está apresentando taxas de crescimento econômico menos pronunciadas, enquanto os Estados Unidos vêm impondo duras barreiras tarifárias ao País, o que não impediu a ampliação dos negócios do Estado com o mercado externo, refletindo, por exemplo, na forte expansão das vendas para a Índia e o Japão”, analisa. No caso dos japoneses, o crescimento foi de 70,8%, chegando a US$ 542,23 milhões.

IMPORTAÇÕES

Do outro lado da balança comercial, as importações no Paraná cresceram, chegando a US$ 19,50 bilhões, ante os US$ 17,02 bilhões de 2025 no período de janeiro a outubro. Entretanto, o saldo comercial continua positivo para o Estado, de US$ 1,65 bilhão, com mais exportações do que importações.

Adubos e fertilizantes foram os itens mais comprados, com US$ 2,37 bilhões. Os automóveis aparecem em segundo lugar, com quase US$ 2 bilhões e variação de 462%. Entre janeiro e outubro de 2025, haviam sido apenas US$ 354,88 milhões. Finalizando o pódio, óleos e combustíveis chegaram próximos dos US$ 2 bilhões adquiridos, uma alta de 70,9%