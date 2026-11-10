Ministério Público realiza audiência sobre famílias acolhedoras em Quatiguá

Redação - Marcelo Aguiar

NORTE PIONEIRO - O Ministério Público do Paraná (MPPR), por meio da Promotoria de Justiça de Joaquim Távora, realiza nesta quarta-feira (11) uma audiência pública em Quatiguá, no Norte Pioneiro, para apresentar o Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora. O encontro está marcado para as 14h30, na Câmara Municipal, localizada na Rua Lourenço Ormeneze, 101, no Centro.

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A audiência será a terceira de uma série de encontros promovidos pelo Ministério Público nos municípios que integram a comarca. As apresentações em Guapirama, realizadas no dia 4 de novembro, e em Joaquim Távora, no dia 6, já ocorreram. A iniciativa integra procedimentos administrativos voltados ao acompanhamento da implementação e estruturação da política pública na região.

O Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora é destinado a crianças e adolescentes que precisam ser temporariamente afastados de suas famílias de origem por determinação das autoridades competentes. Nesse modelo, eles são recebidos por famílias previamente selecionadas, capacitadas e acompanhadas por uma equipe técnica especializada.

A modalidade tem caráter provisório e não se confunde com adoção. O objetivo é oferecer acolhimento familiar durante o período necessário para que sejam avaliadas as condições de retorno à família de origem ou outras medidas de proteção previstas na legislação.

Durante a audiência em Quatiguá, o Ministério Público pretende explicar como funciona o serviço, esclarecer dúvidas e apresentar as condições para quem deseja se tornar uma família acolhedora. A programação também prevê a participação da sociedade civil e de representantes de órgãos públicos.

A participação é gratuita, aberta a qualquer interessado e não exige inscrição antecipada. O comparecimento não representa compromisso de adesão ao programa. Quem desejar fazer uso da palavra poderá se inscrever no próprio local, antes do início da audiência.

Mais informações podem ser obtidas na Promotoria de Justiça de Joaquim Távora, pelo telefone (43) 3559-1673 ou pelo e-mail [email protected].