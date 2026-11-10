Publicidade

Ministério Público realiza audiência sobre famílias acolhedoras em Quatiguá

Encontro será realizado às 14h30, na Câmara Municipal. Audiências em Guapirama e Joaquim Távora já foram realizadas e fazem parte de uma iniciativa para apresentar o serviço à população

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
10/11/2026 às 15h20
Ministério Público realiza audiência sobre famílias acolhedoras em Quatiguá
Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet

Redação - Marcelo Aguiar

NORTE PIONEIRO - O Ministério Público do Paraná (MPPR), por meio da Promotoria de Justiça de Joaquim Távora, realiza nesta quarta-feira (11) uma audiência pública em Quatiguá, no Norte Pioneiro, para apresentar o Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora. O encontro está marcado para as 14h30, na Câmara Municipal, localizada na Rua Lourenço Ormeneze, 101, no Centro.

LEIA TAMBÉM - Ministério Público recomenda exoneração do marido de prefeita de Quatiguá

A audiência será a terceira de uma série de encontros promovidos pelo Ministério Público nos municípios que integram a comarca. As apresentações em Guapirama, realizadas no dia 4 de novembro, e em Joaquim Távora, no dia 6, já ocorreram. A iniciativa integra procedimentos administrativos voltados ao acompanhamento da implementação e estruturação da política pública na região.

O Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora é destinado a crianças e adolescentes que precisam ser temporariamente afastados de suas famílias de origem por determinação das autoridades competentes. Nesse modelo, eles são recebidos por famílias previamente selecionadas, capacitadas e acompanhadas por uma equipe técnica especializada.

A modalidade tem caráter provisório e não se confunde com adoção. O objetivo é oferecer acolhimento familiar durante o período necessário para que sejam avaliadas as condições de retorno à família de origem ou outras medidas de proteção previstas na legislação.

Durante a audiência em Quatiguá, o Ministério Público pretende explicar como funciona o serviço, esclarecer dúvidas e apresentar as condições para quem deseja se tornar uma família acolhedora. A programação também prevê a participação da sociedade civil e de representantes de órgãos públicos.

A participação é gratuita, aberta a qualquer interessado e não exige inscrição antecipada. O comparecimento não representa compromisso de adesão ao programa. Quem desejar fazer uso da palavra poderá se inscrever no próprio local, antes do início da audiência.

Mais informações podem ser obtidas na Promotoria de Justiça de Joaquim Távora, pelo telefone (43) 3559-1673 ou pelo e-mail [email protected].

Homem foi preso pela Polícia Militar e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. Foto: Davi Martins/Folha Extra/Arquivo
SUSPEITO CONFESSOU Há 8 horas

Polícia prende autor de homicídio na rodoviária de Wenceslau Braz

Suspeito confessou ter desferido facada no peito da vítima após discussão envolvendo ofensas à família; arma utilizada no crime foi localizada e apreendida

 Foto: Divulgação/PCPR
INVESTIGAÇÃO Há 9 horas

Polícia prende suspeito de matar homem com vários tiros no Norte Pioneiro

Investigado foi localizado em São Sebastião da Amoreira; motocicleta apontada como utilizada no homicídio também foi encontrada durante as diligências

 Anderson morreu após ser atingido por uma facada na região do tórax. Foto: Divulgação
INVESTIGAÇÃO Há 9 horas

Homem foi morto com facada no peito após briga na rodoviária de Wenceslau Braz

Anderson Luiz estava em uma barraca com outros dois homens quando uma discussão terminou em agressões e uma facada fatal. A arma utilizada no crime foi localizada pela polícia

 Foto: Arquivo Pessoal.
NORTE PIONEIRO Há 10 horas

Morador conhecido no município é morto em Wenceslau Braz

Anderson Mortadela, como era popularmente conhecido na cidade, foi encontrado sem vida na rodoviária; suspeita é de que se trate de um crime de homicídio

 Foto: Divulgação.
VIOLÊNCIA Há 1 dia

Homem é preso após agredir esposa na frente dos três filhos

Mulher relatou ter sido atingida com socos e chutes na cabeça e ameaçada de morte; suspeito tentou fugir para uma área de mata antes de ser localizado pela Guarda Municipal

Publicidade
Últimas notícias
ED 3541 - 11-11-2026 Há 20 minutos

ED 3541 - 11-11-2026
NATAL DE CURITIBA Há 1 hora

Ainda dá tempo de garantir ingressos gratuitos para o espetáculo Catedral de Luz

FISCALIZAÇÃO Há 4 horas

Novos radares reforçam fiscalização em pedágios
ASSEMBLEIA Há 4 horas

Audiência pública debate clima, segurança jurídica, biodiversidade e agricultura familiar na nova lei ambiental do Paraná
EXPORTAÇÃO Há 4 horas

Aumento de 6,8%: Paraná exporta US$ 21,15 bilhões de janeiro a outubro de 2026

Publicidade
Blogs e colunas
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO Lanternas que carregam memórias
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR 30 outubro – Coluna da ADI pelo Paraná
Isabella Sade
Isabella Sade 5 tendências de maquiagem do verão europeu que prometem ganhar espaço no Brasil
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados