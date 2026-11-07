Temporal deste sábado foi o pior do ano no Paraná, aponta Copel

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

O forte temporal que atingiu o Paraná na tarde deste sábado (7) provocou uma das maiores interrupções no fornecimento de energia elétrica registradas no estado em 2026. Segundo a Companhia Paranaense de Energia (Copel), o número de unidades consumidoras sem luz chegou a 478,5 mil por volta das 17h. A empresa classificou a tempestade como o pior evento climático do ano em relação à abrangência dos danos provocados na rede de distribuição de energia.

Conforme o boletim divulgado pela companhia no início da noite, às 17h30, aproximadamente 424 mil unidades consumidoras continuavam sem eletricidade em diferentes regiões do Paraná. A situação mobilizou equipes de manutenção em todo o estado, que trabalham para restabelecer o fornecimento nas áreas atingidas.

A região Leste, que compreende Curitiba, Região Metropolitana e Litoral, concentrava o maior número de desligamentos, com 94,8 mil unidades consumidoras afetadas. Somente na capital paranaense, 52,7 mil imóveis estavam sem energia elétrica.

Outras regiões também registraram números expressivos. No Centro-Sul, 92,6 mil unidades estavam sem fornecimento, enquanto a região Norte contabilizava 92,2 mil e o Noroeste, 80,9 mil. As regiões Oeste e Sudoeste apresentavam aproximadamente 8,5 mil unidades desligadas cada, conforme os dados divulgados pela concessionária.

Norte Pioneiro também registra transtornos

No Norte Pioneiro, a passagem do temporal foi acompanhada de ventos fortes, chuva intensa, quedas de árvores e interrupções no fornecimento de energia elétrica em diferentes municípios.

Em Wenceslau Braz, a tempestade começou por volta das 14h, deixando bairros sem eletricidade durante mais de cinco horas. Na Vila Santa Madalena, por exemplo, o fornecimento só foi restabelecido por volta das 19h30. Árvores também caíram sobre a PR-422, rodovia que liga o município a São José da Boa Vista.

Já em Siqueira Campos, a região conhecida como Baixada ficou alagada durante a chuva. Outros municípios do Norte Pioneiro também registraram transtornos provocados pelo temporal.

Copel considera tempestade a maior contingência de 2026

De acordo com a concessionária, o temporal deste sábado superou o maior volume de interrupções de energia registrado anteriormente neste ano. Até então, o recorde havia ocorrido em 4 de outubro, quando aproximadamente 325 mil unidades consumidoras ficaram sem energia durante o pico de desligamentos.

O diretor-geral de Distribuição da Copel, Denis Mollica, afirmou que a companhia mobilizou equipes em todo o Paraná para atender às ocorrências e acelerar o restabelecimento do serviço.

"É a maior contingência do ano, como parte de mais um evento climático consecutivo do El Niño", declarou o diretor, acrescentando que o trabalho de recuperação da rede seria contínuo, com prioridade para a segurança das equipes e da população.

Rajadas de vento se aproximaram dos 100 km/h

Durante a passagem da tempestade, diferentes cidades paranaenses registraram ventos intensos. Segundo dados do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), as rajadas chegaram a 99 km/h em Cerro Azul e 96,5 km/h em Loanda, ambas por volta das 14h.

Em Curitiba, a Defesa Civil registrou mais de 60 atendimentos e recebeu cerca de 300 solicitações relacionadas a quedas de árvores e galhos. Entre os bairros mais afetados estavam Xaxim, Alto Boqueirão, Boqueirão, Hauer e Cajuru.

A Copel alertou que o número de desligamentos ainda poderia aumentar durante a noite, especialmente devido ao deslocamento das instabilidades em direção às regiões Norte e Noroeste do Paraná.

A concessionária orienta a população a não se aproximar de fios caídos, postes danificados ou qualquer estrutura da rede elétrica comprometida pela tempestade. As ocorrências podem ser comunicadas pelo telefone 0800 51 00 116 ou pelos demais canais oficiais de atendimento.

Com informações de G1 Paraná.r