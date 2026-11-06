70 Anos de Extensão Rural: a força que faz do Paraná o supermercado do mundo

DA REDAÇÃO/ASSESSORIA - FOLHA EXTRA

Celebrar sete décadas de trajetória da Extensão Rural no Paraná é contar a história de superação do nosso campo. Em 1956, quando o pioneiro Escritório Técnico de Agricultura (ETA) iniciou suas bases, o cenário era de pura subsistência. Poucos extensionistas assumiram o desafio de levar informação a pequenas comunidades, acendendo a centelha de um ecossistema produtivo que hoje impressiona o planeta pela sua eficiência.

Ao longo do tempo, esse esforço ganhou musculatura. O ETA deu lugar à Associação de Crédito e Assistência Rural do Paraná (Acarpa) e, posteriormente, à Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Paraná (Emater-Paraná). O grande salto rumo à modernidade ocorreu quando o Governo do Estado uniu a tradição da extensão com a inteligência científica do Instituto Agronômico do Paraná (Iapar), da Companhia de Desenvolvimento Agropecuário do Paraná (Codapar) e do Centro de Produção Organizada e Agroecologia (CPRA), criando o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná). Juntas, pesquisa e assistência técnica passaram a falar a mesma língua, acelerando a inovação na propriedade rural.

Os resultados aparecem no bolso e na mesa do cidadão. O Balanço Social do IDR-Paraná comprova que investir no campo gera retorno: para cada R$ 1,00 aplicado no instituto, retornam R$ 7,10 para a sociedade. Falamos de um impacto que ultrapassa R$ 7,7 bilhões em riquezas geradas em parceria, com mais de R$ 3,1 bilhões resultantes diretos da atuação técnica.

Esse trabalho de pesquisa, orientação e assistência técnica também contribui para fortalecer a produção paranaense e ampliar sua presença no mercado internacional. O Paraná se consolidou como um dos grandes supermercados do mundo, com exportações de alimentos que alcançam mais de 185 países.

O segredo desse sucesso mora na proximidade. Nossos mais de 1,4 mil profissionais estão presentes nos 399 municípios paranaenses. Apenas no último ano, foram mais de 115 mil agricultores atendidos e 106 mil visitas diretas às propriedades, fortalecendo a agricultura familiar, assessorando mais de 1,3 mil agroindústrias e 80 cooperativas. É o conhecimento se transformando em autonomia e dignidade. Com 110 projetos de pesquisa e a facilitação de R$ 285 milhões em crédito rural, o IDR-Paraná pavimenta o caminho da sustentabilidade.

Essa atuação também se estende à infraestrutura rural. A participação dos extensionistas nos municípios mais distantes possibilitou a elaboração de 1.329 Relatórios Técnicos de Vistoria (RTVs), documentos necessários para viabilizar a pavimentação de estradas rurais. Entre 2025 e 2026, foram assinados convênios para a pavimentação de 472 estradas.

Revisitar a história nos enche de orgulho, mas as mudanças climáticas e a era da inteligência artificial impõem novos compromissos. O desafio agora é garantir que o produtor esteja conectado e que a produção cresça com baixa emissão de carbono, protegendo nosso solo e nossa água. A Extensão Rural sempre foi sobre acolher a realidade humana, apoiar os jovens e dar protagonismo às mulheres do campo. Ao celebrarmos esse marco, renovamos o pacto de manter o Paraná humano, sustentável e na liderança.

Natalino Avance de Souza

Secretário Estadual da Agricultura e do Abastecimento do Paraná