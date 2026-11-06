Motorista sem habilitação é preso após dar fuga e bater em viaturas

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Uma perseguição terminou com um motorista preso e duas colisões contra viaturas da Guarda Civil Municipal (GCM) na noite desta quinta-feira (5), em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. O condutor, que não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), tentou escapar de uma abordagem de trânsito, dirigiu na contramão e realizou manobras perigosas, colocando em risco pedestres e outros motoristas.

De acordo com informações da Guarda Civil Municipal, divulgadas pelo jornal Diário dos Campos, a ocorrência teve início quando agentes de trânsito identificaram um veículo circulando pelas ruas da cidade com os faróis apagados.

Ao perceberem a irregularidade, os agentes deram ordem de parada ao motorista. Entretanto, o condutor desobedeceu à determinação e iniciou uma fuga, avançando sinalizações obrigatórias e trafegando de maneira perigosa pelas vias públicas.

Diante da situação, as equipes iniciaram o acompanhamento do automóvel e solicitaram apoio da Guarda Civil Municipal. A equipe GAT Índia passou a participar da ocorrência na tentativa de interceptar o veículo.

Durante a perseguição, o motorista continuou desrespeitando as regras de trânsito, chegando a trafegar pela contramão e executar manobras arriscadas. Segundo a GCM, o condutor também colidiu duas vezes contra viaturas da corporação enquanto tentava escapar da abordagem.

Fuga terminou após veículo ficar impossibilitado de continuar

A perseguição só chegou ao fim quando o automóvel ficou completamente impossibilitado de prosseguir. Mesmo após a parada, o motorista teria resistido à abordagem dos agentes, sendo necessária sua imobilização para que a prisão fosse efetuada.

Durante a identificação e a verificação dos documentos, os guardas constataram que o homem não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O condutor também foi submetido ao teste do etilômetro, conhecido como bafômetro, que apresentou resultado negativo para ingestão de álcool.

Diante das irregularidades constatadas, o veículo foi apreendido e encaminhado ao pátio.

O motorista recebeu voz de prisão em flagrante e foi levado inicialmente para atendimento médico. Na sequência, foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Ponta Grossa, onde foram realizados os procedimentos cabíveis.

Com informações de DCMais.