Paraná entra em alerta vermelho para tempestades neste final de semana

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

O Paraná enfrenta um novo período de atenção para a ocorrência de tempestades severas. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu três alertas meteorológicos, amarelo, laranja e vermelho, para esta sexta-feira (6) e sábado (7).

O cenário mais preocupante está previsto para sábado, quando 89 municípios paranaenses estarão sob alerta vermelho, o nível máximo de perigo, com possibilidade de chuvas intensas, queda de granizo e rajadas de vento superiores a 100 km/h.

De acordo com o Inmet, as condições meteorológicas podem provocar danos em residências e outras construções, quedas de árvores, interrupções no fornecimento de energia elétrica, alagamentos e transtornos no transporte. O avanço de uma frente fria, associado ao aumento da instabilidade atmosférica, contribui para a formação de tempestades em diferentes regiões do Estado.

Os avisos foram emitidos em meio à sequência de episódios de chuva intensa registrados no Paraná nos últimos dias, aumentando a preocupação com novos estragos, especialmente em municípios que já enfrentaram transtornos provocados pelo mau tempo.

Diante da possibilidade de tempestades, o Inmet orienta a população a redobrar os cuidados, especialmente durante períodos de rajadas intensas de vento e descargas elétricas.

A principal recomendação é evitar abrigo debaixo de árvores, já que existe risco de quedas e de raios. Também não é indicado estacionar veículos próximos a torres de transmissão, postes e placas de publicidade.

Durante as tempestades, os moradores devem evitar utilizar equipamentos eletrônicos conectados à tomada. Em áreas sob alertas mais severos, a orientação é desligar os aparelhos elétricos e, quando houver condições seguras, o quadro geral de energia.

A população também pode receber avisos gratuitos da Defesa Civil diretamente no celular. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem SMS com o CEP da residência para o número 40199.

Em situações de emergência, os contatos são 199, da Defesa Civil, e 193, do Corpo de Bombeiros.

Confira a lista de cidades do Paraná que estão sob alerta amarelo até 23h59 de sexta-feira (6):

Altônia Alto Paraíso Alto Paraná Alto Piquiri Alvorada do Sul Amaporã Anahy Ângulo Apucarana Arapongas Araruna Assaí Assis Chateaubriand Astorga Atalaia Barbosa Ferraz Bela Vista do Paraíso Boa Esperança Bom Sucesso Borrazópolis Brasilândia do Sul Cafeara Cafelândia Cafezal do Sul Califórnia Cambé Cambira Campina da Lagoa Campo Mourão Centenário do Sul Cianorte Cidade Gaúcha Colorado Corbélia Corumbataí do Sul Cruzeiro do Oeste Cruzeiro do Sul Diamante do Norte Douradina Doutor Camargo Engenheiro Beltrão Entre Rios do Oeste Esperança Nova Farol Fênix Floraí Floresta Florestópolis Flórida Formosa do Oeste Francisco Alves Goioerê Guaíra Guairaçá Guaporema Guaraci Ibiporã Icaraíma Iguaraçu Inajá Indianópolis Iporã Iracema do Oeste Itaguajé Itambé Itaúna do Sul Ivaté Ivatuba Jaguapitã Jandaia do Sul Janiópolis Japurá Jardim Olinda Jataizinho Jesuítas Juranda Jussara Kaloré Leópolis Loanda Lobato Londrina Luiziana Lupionópolis Mamborê Mandaguaçu Mandaguari Marechal Cândido Rondon Maria Helena Marialva Marilândia do Sul Marilena Mariluz Maringá Maripá Marumbi Mercedes Mirador Miraselva Moreira Sales Munhoz de Melo Nossa Senhora das Graças Nova Aliança do Ivaí Nova Aurora Nova Esperança Nova Londrina Nova Olímpia Nova Santa Rosa Novo Itacolomi Ourizona Paiçandu Palotina Paraíso do Norte Paranacity Paranapoema Paranavaí Pato Bragado Peabiru Perobal Pérola Pitangueiras Planaltina do Paraná Porecatu Porto Rico Prado Ferreira Presidente Castelo Branco Primeiro de Maio Quarto Centenário Quatro Pontes Querência do Norte Quinta do Sol Rancho Alegre Rancho Alegre D'Oeste Rio Bom Rolândia Rondon Sabáudia Santa Cruz de Monte Castelo Santa Fé Santa Inês Santa Isabel do Ivaí Santa Mônica Santo Antônio do Caiuá Santo Inácio São Carlos do Ivaí São João do Caiuá São João do Ivaí São Jorge do Ivaí São Jorge do Patrocínio São Manoel do Paraná São Pedro do Ivaí São Pedro do Paraná São Tomé Sarandi Sertaneja Sertanópolis Tamboara Tapejara Tapira Terra Boa Terra Rica Terra Roxa Toledo Tuneiras do Oeste Tupãssi Ubiratã Umuarama Uniflor Uraí Xambrê

Confira a lista de cidades do Paraná que estão sob alerta laranja até entre 00h e 23h59 de sábado (7):

Ampére Barracão Bela Vista da Caroba Bituruna Boa Esperança do Iguaçu Boa Vista da Aparecida Bom Jesus do Sul Bom Sucesso do Sul Candói Capanema Capitão Leônidas Marques Cascavel Catanduvas Céu Azul Chopinzinho Clevelândia Coronel Domingos Soares Coronel Vivida Cruzeiro do Iguaçu Dois Vizinhos Enéas Marques Espigão Alto do Iguaçu Flor da Serra do Sul Foz do Iguaçu Foz do Jordão Francisco Beltrão Guaraniaçu Honório Serpa Ibema Itaipulândia Itapejara d'Oeste Laranjeiras do Sul Lindoeste Manfrinópolis Mangueirinha Mariópolis Marmeleiro Matelândia Medianeira Missal Nova Esperança do Sudoeste Nova Laranjeiras Nova Prata do Iguaçu Palmas Pato Branco Pérola d'Oeste Pinhal de São Bento Pinhão Planalto Porto Barreiro Pranchita Quedas do Iguaçu Ramilândia Realeza Renascença Reserva do Iguaçu Rio Bonito do Iguaçu Salgado Filho Salto do Lontra Santa Izabel do Oeste Santa Lúcia Santa Tereza do Oeste Santa Terezinha de Itaipu Santo Antônio do Sudoeste São João São Jorge d'Oeste São Miguel do Iguaçu Saudade do Iguaçu Serranópolis do Iguaçu Sulina Três Barras do Paraná Verê Virmond Vitorino

Confira a lista de cidades do Paraná que estão sob alerta vermelho entre 00h e 23h59 de sábado (7):

Ampére Barracão Bela Vista da Caroba Bituruna Boa Esperança do Iguaçu Boa Vista da Aparecida Bom Jesus do Sul Bom Sucesso do Sul Braganey Campo Bonito Candói Cantagalo Capanema Capitão Leônidas Marques Cascavel Catanduvas Céu Azul Chopinzinho Clevelândia Corbélia Coronel Domingos Soares Coronel Vivida Cruzeiro do Iguaçu Cruz Machado Diamante D'Oeste Diamante do Sul Dois Vizinhos Enéas Marques Espigão Alto do Iguaçu Flor da Serra do Sul Foz do Iguaçu Foz do Jordão Francisco Beltrão General Carneiro Guaraniaçu Guarapuava Honório Serpa Ibema Itaipulândia Itapejara d'Oeste Laranjeiras do Sul Lindoeste Manfrinópolis Mangueirinha Mariópolis Marmeleiro Marquinho Matelândia Medianeira Missal Nova Esperança do Sudoeste Nova Laranjeiras Nova Prata do Iguaçu Ouro Verde do Oeste Palmas Pato Branco Pérola d'Oeste Pinhal de São Bento Pinhão Planalto Porto Barreiro Pranchita Quedas do Iguaçu Ramilândia Realeza Renascença Reserva do Iguaçu Rio Bonito do Iguaçu Salgado Filho Salto do Lontra Santa Helena Santa Izabel do Oeste Santa Lúcia Santa Tereza do Oeste Santa Terezinha de Itaipu Santo Antônio do Sudoeste São João São Jorge d'Oeste São Miguel do Iguaçu São Pedro do Iguaçu Saudade do Iguaçu Serranópolis do Iguaçu Sulina Toledo Três Barras do Paraná Vera Cruz do Oeste Verê Virmond Vitorino

Com informações de G1 Paraná.