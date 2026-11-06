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Paraná entra em alerta vermelho para tempestades neste final de semana

Inmet emitiu três avisos para o Estado entre sexta-feira (6) e sábado (7); 89 municípios estão na faixa de maior perigo, com possibilidade de danos em imóveis, quedas de árvores e interrupções de energia

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
06/11/2026 às 15h08
Paraná entra em alerta vermelho para tempestades neste final de semana
Foto: Pexels/Reprodução/DCMais

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

O Paraná enfrenta um novo período de atenção para a ocorrência de tempestades severas. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu três alertas meteorológicos, amarelo, laranja e vermelho, para esta sexta-feira (6) e sábado (7).

O cenário mais preocupante está previsto para sábado, quando 89 municípios paranaenses estarão sob alerta vermelho, o nível máximo de perigo, com possibilidade de chuvas intensas, queda de granizo e rajadas de vento superiores a 100 km/h.

De acordo com o Inmet, as condições meteorológicas podem provocar danos em residências e outras construções, quedas de árvores, interrupções no fornecimento de energia elétrica, alagamentos e transtornos no transporte. O avanço de uma frente fria, associado ao aumento da instabilidade atmosférica, contribui para a formação de tempestades em diferentes regiões do Estado.

Os avisos foram emitidos em meio à sequência de episódios de chuva intensa registrados no Paraná nos últimos dias, aumentando a preocupação com novos estragos, especialmente em municípios que já enfrentaram transtornos provocados pelo mau tempo.

Diante da possibilidade de tempestades, o Inmet orienta a população a redobrar os cuidados, especialmente durante períodos de rajadas intensas de vento e descargas elétricas.

A principal recomendação é evitar abrigo debaixo de árvores, já que existe risco de quedas e de raios. Também não é indicado estacionar veículos próximos a torres de transmissão, postes e placas de publicidade.

Durante as tempestades, os moradores devem evitar utilizar equipamentos eletrônicos conectados à tomada. Em áreas sob alertas mais severos, a orientação é desligar os aparelhos elétricos e, quando houver condições seguras, o quadro geral de energia.

A população também pode receber avisos gratuitos da Defesa Civil diretamente no celular. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem SMS com o CEP da residência para o número 40199.

Em situações de emergência, os contatos são 199, da Defesa Civil, e 193, do Corpo de Bombeiros.

Confira a lista de cidades do Paraná que estão sob alerta amarelo até 23h59 de sexta-feira (6):

  1. Altônia
  2. Alto Paraíso
  3. Alto Paraná
  4. Alto Piquiri
  5. Alvorada do Sul
  6. Amaporã
  7. Anahy
  8. Ângulo
  9. Apucarana
  10. Arapongas
  11. Araruna
  12. Assaí
  13. Assis Chateaubriand
  14. Astorga
  15. Atalaia
  16. Barbosa Ferraz
  17. Bela Vista do Paraíso
  18. Boa Esperança
  19. Bom Sucesso
  20. Borrazópolis
  21. Brasilândia do Sul
  22. Cafeara
  23. Cafelândia
  24. Cafezal do Sul
  25. Califórnia
  26. Cambé
  27. Cambira
  28. Campina da Lagoa
  29. Campo Mourão
  30. Centenário do Sul
  31. Cianorte
  32. Cidade Gaúcha
  33. Colorado
  34. Corbélia
  35. Corumbataí do Sul
  36. Cruzeiro do Oeste
  37. Cruzeiro do Sul
  38. Diamante do Norte
  39. Douradina
  40. Doutor Camargo
  41. Engenheiro Beltrão
  42. Entre Rios do Oeste
  43. Esperança Nova
  44. Farol
  45. Fênix
  46. Floraí
  47. Floresta
  48. Florestópolis
  49. Flórida
  50. Formosa do Oeste
  51. Francisco Alves
  52. Goioerê
  53. Guaíra
  54. Guairaçá
  55. Guaporema
  56. Guaraci
  57. Ibiporã
  58. Icaraíma
  59. Iguaraçu
  60. Inajá
  61. Indianópolis
  62. Iporã
  63. Iracema do Oeste
  64. Itaguajé
  65. Itambé
  66. Itaúna do Sul
  67. Ivaté
  68. Ivatuba
  69. Jaguapitã
  70. Jandaia do Sul
  71. Janiópolis
  72. Japurá
  73. Jardim Olinda
  74. Jataizinho
  75. Jesuítas
  76. Juranda
  77. Jussara
  78. Kaloré
  79. Leópolis
  80. Loanda
  81. Lobato
  82. Londrina
  83. Luiziana
  84. Lupionópolis
  85. Mamborê
  86. Mandaguaçu
  87. Mandaguari
  88. Marechal Cândido Rondon
  89. Maria Helena
  90. Marialva
  91. Marilândia do Sul
  92. Marilena
  93. Mariluz
  94. Maringá
  95. Maripá
  96. Marumbi
  97. Mercedes
  98. Mirador
  99. Miraselva
  100. Moreira Sales
  101. Munhoz de Melo
  102. Nossa Senhora das Graças
  103. Nova Aliança do Ivaí
  104. Nova Aurora
  105. Nova Esperança
  106. Nova Londrina
  107. Nova Olímpia
  108. Nova Santa Rosa
  109. Novo Itacolomi
  110. Ourizona
  111. Paiçandu
  112. Palotina
  113. Paraíso do Norte
  114. Paranacity
  115. Paranapoema
  116. Paranavaí
  117. Pato Bragado
  118. Peabiru
  119. Perobal
  120. Pérola
  121. Pitangueiras
  122. Planaltina do Paraná
  123. Porecatu
  124. Porto Rico
  125. Prado Ferreira
  126. Presidente Castelo Branco
  127. Primeiro de Maio
  128. Quarto Centenário
  129. Quatro Pontes
  130. Querência do Norte
  131. Quinta do Sol
  132. Rancho Alegre
  133. Rancho Alegre D'Oeste
  134. Rio Bom
  135. Rolândia
  136. Rondon
  137. Sabáudia
  138. Santa Cruz de Monte Castelo
  139. Santa Fé
  140. Santa Inês
  141. Santa Isabel do Ivaí
  142. Santa Mônica
  143. Santo Antônio do Caiuá
  144. Santo Inácio
  145. São Carlos do Ivaí
  146. São João do Caiuá
  147. São João do Ivaí
  148. São Jorge do Ivaí
  149. São Jorge do Patrocínio
  150. São Manoel do Paraná
  151. São Pedro do Ivaí
  152. São Pedro do Paraná
  153. São Tomé
  154. Sarandi
  155. Sertaneja
  156. Sertanópolis
  157. Tamboara
  158. Tapejara
  159. Tapira
  160. Terra Boa
  161. Terra Rica
  162. Terra Roxa
  163. Toledo
  164. Tuneiras do Oeste
  165. Tupãssi
  166. Ubiratã
  167. Umuarama
  168. Uniflor
  169. Uraí
  170. Xambrê

Confira a lista de cidades do Paraná que estão sob alerta laranja até entre 00h e 23h59 de sábado (7):

  1. Ampére
  2. Barracão
  3. Bela Vista da Caroba
  4. Bituruna
  5. Boa Esperança do Iguaçu
  6. Boa Vista da Aparecida
  7. Bom Jesus do Sul
  8. Bom Sucesso do Sul
  9. Candói
  10. Capanema
  11. Capitão Leônidas Marques
  12. Cascavel
  13. Catanduvas
  14. Céu Azul
  15. Chopinzinho
  16. Clevelândia
  17. Coronel Domingos Soares
  18. Coronel Vivida
  19. Cruzeiro do Iguaçu
  20. Dois Vizinhos
  21. Enéas Marques
  22. Espigão Alto do Iguaçu
  23. Flor da Serra do Sul
  24. Foz do Iguaçu
  25. Foz do Jordão
  26. Francisco Beltrão
  27. Guaraniaçu
  28. Honório Serpa
  29. Ibema
  30. Itaipulândia
  31. Itapejara d'Oeste
  32. Laranjeiras do Sul
  33. Lindoeste
  34. Manfrinópolis
  35. Mangueirinha
  36. Mariópolis
  37. Marmeleiro
  38. Matelândia
  39. Medianeira
  40. Missal
  41. Nova Esperança do Sudoeste
  42. Nova Laranjeiras
  43. Nova Prata do Iguaçu
  44. Palmas
  45. Pato Branco
  46. Pérola d'Oeste
  47. Pinhal de São Bento
  48. Pinhão
  49. Planalto
  50. Porto Barreiro
  51. Pranchita
  52. Quedas do Iguaçu
  53. Ramilândia
  54. Realeza
  55. Renascença
  56. Reserva do Iguaçu
  57. Rio Bonito do Iguaçu
  58. Salgado Filho
  59. Salto do Lontra
  60. Santa Izabel do Oeste
  61. Santa Lúcia
  62. Santa Tereza do Oeste
  63. Santa Terezinha de Itaipu
  64. Santo Antônio do Sudoeste
  65. São João
  66. São Jorge d'Oeste
  67. São Miguel do Iguaçu
  68. Saudade do Iguaçu
  69. Serranópolis do Iguaçu
  70. Sulina
  71. Três Barras do Paraná
  72. Verê
  73. Virmond
  74. Vitorino

Confira a lista de cidades do Paraná que estão sob alerta vermelho entre 00h e 23h59 de sábado (7):

  1. Ampére
  2. Barracão
  3. Bela Vista da Caroba
  4. Bituruna
  5. Boa Esperança do Iguaçu
  6. Boa Vista da Aparecida
  7. Bom Jesus do Sul
  8. Bom Sucesso do Sul
  9. Braganey
  10. Campo Bonito
  11. Candói
  12. Cantagalo
  13. Capanema
  14. Capitão Leônidas Marques
  15. Cascavel
  16. Catanduvas
  17. Céu Azul
  18. Chopinzinho
  19. Clevelândia
  20. Corbélia
  21. Coronel Domingos Soares
  22. Coronel Vivida
  23. Cruzeiro do Iguaçu
  24. Cruz Machado
  25. Diamante D'Oeste
  26. Diamante do Sul
  27. Dois Vizinhos
  28. Enéas Marques
  29. Espigão Alto do Iguaçu
  30. Flor da Serra do Sul
  31. Foz do Iguaçu
  32. Foz do Jordão
  33. Francisco Beltrão
  34. General Carneiro
  35. Guaraniaçu
  36. Guarapuava
  37. Honório Serpa
  38. Ibema
  39. Itaipulândia
  40. Itapejara d'Oeste
  41. Laranjeiras do Sul
  42. Lindoeste
  43. Manfrinópolis
  44. Mangueirinha
  45. Mariópolis
  46. Marmeleiro
  47. Marquinho
  48. Matelândia
  49. Medianeira
  50. Missal
  51. Nova Esperança do Sudoeste
  52. Nova Laranjeiras
  53. Nova Prata do Iguaçu
  54. Ouro Verde do Oeste
  55. Palmas
  56. Pato Branco
  57. Pérola d'Oeste
  58. Pinhal de São Bento
  59. Pinhão
  60. Planalto
  61. Porto Barreiro
  62. Pranchita
  63. Quedas do Iguaçu
  64. Ramilândia
  65. Realeza
  66. Renascença
  67. Reserva do Iguaçu
  68. Rio Bonito do Iguaçu
  69. Salgado Filho
  70. Salto do Lontra
  71. Santa Helena
  72. Santa Izabel do Oeste
  73. Santa Lúcia
  74. Santa Tereza do Oeste
  75. Santa Terezinha de Itaipu
  76. Santo Antônio do Sudoeste
  77. São João
  78. São Jorge d'Oeste
  79. São Miguel do Iguaçu
  80. São Pedro do Iguaçu
  81. Saudade do Iguaçu
  82. Serranópolis do Iguaçu
  83. Sulina
  84. Toledo
  85. Três Barras do Paraná
  86. Vera Cruz do Oeste
  87. Verê
  88. Virmond
  89. Vitorino

Com informações de G1 Paraná.

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