Paraná entra em alerta vermelho para tempestades neste final de semana

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA
O Paraná enfrenta um novo período de atenção para a ocorrência de tempestades severas. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu três alertas meteorológicos, amarelo, laranja e vermelho, para esta sexta-feira (6) e sábado (7).
O cenário mais preocupante está previsto para sábado, quando 89 municípios paranaenses estarão sob alerta vermelho, o nível máximo de perigo, com possibilidade de chuvas intensas, queda de granizo e rajadas de vento superiores a 100 km/h.
De acordo com o Inmet, as condições meteorológicas podem provocar danos em residências e outras construções, quedas de árvores, interrupções no fornecimento de energia elétrica, alagamentos e transtornos no transporte. O avanço de uma frente fria, associado ao aumento da instabilidade atmosférica, contribui para a formação de tempestades em diferentes regiões do Estado.
Os avisos foram emitidos em meio à sequência de episódios de chuva intensa registrados no Paraná nos últimos dias, aumentando a preocupação com novos estragos, especialmente em municípios que já enfrentaram transtornos provocados pelo mau tempo.
Diante da possibilidade de tempestades, o Inmet orienta a população a redobrar os cuidados, especialmente durante períodos de rajadas intensas de vento e descargas elétricas.
A principal recomendação é evitar abrigo debaixo de árvores, já que existe risco de quedas e de raios. Também não é indicado estacionar veículos próximos a torres de transmissão, postes e placas de publicidade.
Durante as tempestades, os moradores devem evitar utilizar equipamentos eletrônicos conectados à tomada. Em áreas sob alertas mais severos, a orientação é desligar os aparelhos elétricos e, quando houver condições seguras, o quadro geral de energia.
A população também pode receber avisos gratuitos da Defesa Civil diretamente no celular. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem SMS com o CEP da residência para o número 40199.
Em situações de emergência, os contatos são 199, da Defesa Civil, e 193, do Corpo de Bombeiros.
Confira a lista de cidades do Paraná que estão sob alerta amarelo até 23h59 de sexta-feira (6):
- Altônia
- Alto Paraíso
- Alto Paraná
- Alto Piquiri
- Alvorada do Sul
- Amaporã
- Anahy
- Ângulo
- Apucarana
- Arapongas
- Araruna
- Assaí
- Assis Chateaubriand
- Astorga
- Atalaia
- Barbosa Ferraz
- Bela Vista do Paraíso
- Boa Esperança
- Bom Sucesso
- Borrazópolis
- Brasilândia do Sul
- Cafeara
- Cafelândia
- Cafezal do Sul
- Califórnia
- Cambé
- Cambira
- Campina da Lagoa
- Campo Mourão
- Centenário do Sul
- Cianorte
- Cidade Gaúcha
- Colorado
- Corbélia
- Corumbataí do Sul
- Cruzeiro do Oeste
- Cruzeiro do Sul
- Diamante do Norte
- Douradina
- Doutor Camargo
- Engenheiro Beltrão
- Entre Rios do Oeste
- Esperança Nova
- Farol
- Fênix
- Floraí
- Floresta
- Florestópolis
- Flórida
- Formosa do Oeste
- Francisco Alves
- Goioerê
- Guaíra
- Guairaçá
- Guaporema
- Guaraci
- Ibiporã
- Icaraíma
- Iguaraçu
- Inajá
- Indianópolis
- Iporã
- Iracema do Oeste
- Itaguajé
- Itambé
- Itaúna do Sul
- Ivaté
- Ivatuba
- Jaguapitã
- Jandaia do Sul
- Janiópolis
- Japurá
- Jardim Olinda
- Jataizinho
- Jesuítas
- Juranda
- Jussara
- Kaloré
- Leópolis
- Loanda
- Lobato
- Londrina
- Luiziana
- Lupionópolis
- Mamborê
- Mandaguaçu
- Mandaguari
- Marechal Cândido Rondon
- Maria Helena
- Marialva
- Marilândia do Sul
- Marilena
- Mariluz
- Maringá
- Maripá
- Marumbi
- Mercedes
- Mirador
- Miraselva
- Moreira Sales
- Munhoz de Melo
- Nossa Senhora das Graças
- Nova Aliança do Ivaí
- Nova Aurora
- Nova Esperança
- Nova Londrina
- Nova Olímpia
- Nova Santa Rosa
- Novo Itacolomi
- Ourizona
- Paiçandu
- Palotina
- Paraíso do Norte
- Paranacity
- Paranapoema
- Paranavaí
- Pato Bragado
- Peabiru
- Perobal
- Pérola
- Pitangueiras
- Planaltina do Paraná
- Porecatu
- Porto Rico
- Prado Ferreira
- Presidente Castelo Branco
- Primeiro de Maio
- Quarto Centenário
- Quatro Pontes
- Querência do Norte
- Quinta do Sol
- Rancho Alegre
- Rancho Alegre D'Oeste
- Rio Bom
- Rolândia
- Rondon
- Sabáudia
- Santa Cruz de Monte Castelo
- Santa Fé
- Santa Inês
- Santa Isabel do Ivaí
- Santa Mônica
- Santo Antônio do Caiuá
- Santo Inácio
- São Carlos do Ivaí
- São João do Caiuá
- São João do Ivaí
- São Jorge do Ivaí
- São Jorge do Patrocínio
- São Manoel do Paraná
- São Pedro do Ivaí
- São Pedro do Paraná
- São Tomé
- Sarandi
- Sertaneja
- Sertanópolis
- Tamboara
- Tapejara
- Tapira
- Terra Boa
- Terra Rica
- Terra Roxa
- Toledo
- Tuneiras do Oeste
- Tupãssi
- Ubiratã
- Umuarama
- Uniflor
- Uraí
- Xambrê
Confira a lista de cidades do Paraná que estão sob alerta laranja até entre 00h e 23h59 de sábado (7):
- Ampére
- Barracão
- Bela Vista da Caroba
- Bituruna
- Boa Esperança do Iguaçu
- Boa Vista da Aparecida
- Bom Jesus do Sul
- Bom Sucesso do Sul
- Candói
- Capanema
- Capitão Leônidas Marques
- Cascavel
- Catanduvas
- Céu Azul
- Chopinzinho
- Clevelândia
- Coronel Domingos Soares
- Coronel Vivida
- Cruzeiro do Iguaçu
- Dois Vizinhos
- Enéas Marques
- Espigão Alto do Iguaçu
- Flor da Serra do Sul
- Foz do Iguaçu
- Foz do Jordão
- Francisco Beltrão
- Guaraniaçu
- Honório Serpa
- Ibema
- Itaipulândia
- Itapejara d'Oeste
- Laranjeiras do Sul
- Lindoeste
- Manfrinópolis
- Mangueirinha
- Mariópolis
- Marmeleiro
- Matelândia
- Medianeira
- Missal
- Nova Esperança do Sudoeste
- Nova Laranjeiras
- Nova Prata do Iguaçu
- Palmas
- Pato Branco
- Pérola d'Oeste
- Pinhal de São Bento
- Pinhão
- Planalto
- Porto Barreiro
- Pranchita
- Quedas do Iguaçu
- Ramilândia
- Realeza
- Renascença
- Reserva do Iguaçu
- Rio Bonito do Iguaçu
- Salgado Filho
- Salto do Lontra
- Santa Izabel do Oeste
- Santa Lúcia
- Santa Tereza do Oeste
- Santa Terezinha de Itaipu
- Santo Antônio do Sudoeste
- São João
- São Jorge d'Oeste
- São Miguel do Iguaçu
- Saudade do Iguaçu
- Serranópolis do Iguaçu
- Sulina
- Três Barras do Paraná
- Verê
- Virmond
- Vitorino
Confira a lista de cidades do Paraná que estão sob alerta vermelho entre 00h e 23h59 de sábado (7):
- Ampére
- Barracão
- Bela Vista da Caroba
- Bituruna
- Boa Esperança do Iguaçu
- Boa Vista da Aparecida
- Bom Jesus do Sul
- Bom Sucesso do Sul
- Braganey
- Campo Bonito
- Candói
- Cantagalo
- Capanema
- Capitão Leônidas Marques
- Cascavel
- Catanduvas
- Céu Azul
- Chopinzinho
- Clevelândia
- Corbélia
- Coronel Domingos Soares
- Coronel Vivida
- Cruzeiro do Iguaçu
- Cruz Machado
- Diamante D'Oeste
- Diamante do Sul
- Dois Vizinhos
- Enéas Marques
- Espigão Alto do Iguaçu
- Flor da Serra do Sul
- Foz do Iguaçu
- Foz do Jordão
- Francisco Beltrão
- General Carneiro
- Guaraniaçu
- Guarapuava
- Honório Serpa
- Ibema
- Itaipulândia
- Itapejara d'Oeste
- Laranjeiras do Sul
- Lindoeste
- Manfrinópolis
- Mangueirinha
- Mariópolis
- Marmeleiro
- Marquinho
- Matelândia
- Medianeira
- Missal
- Nova Esperança do Sudoeste
- Nova Laranjeiras
- Nova Prata do Iguaçu
- Ouro Verde do Oeste
- Palmas
- Pato Branco
- Pérola d'Oeste
- Pinhal de São Bento
- Pinhão
- Planalto
- Porto Barreiro
- Pranchita
- Quedas do Iguaçu
- Ramilândia
- Realeza
- Renascença
- Reserva do Iguaçu
- Rio Bonito do Iguaçu
- Salgado Filho
- Salto do Lontra
- Santa Helena
- Santa Izabel do Oeste
- Santa Lúcia
- Santa Tereza do Oeste
- Santa Terezinha de Itaipu
- Santo Antônio do Sudoeste
- São João
- São Jorge d'Oeste
- São Miguel do Iguaçu
- São Pedro do Iguaçu
- Saudade do Iguaçu
- Serranópolis do Iguaçu
- Sulina
- Toledo
- Três Barras do Paraná
- Vera Cruz do Oeste
- Verê
- Virmond
- Vitorino
Com informações de G1 Paraná.