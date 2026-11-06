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Homem é preso suspeito de agredir mulher diariamente e proibi-la de ir à igreja nos Campos Gerais

Vítima de 45 anos também denunciou violência sexual, ameaças e isolamento social; suspeito foi preso pela Polícia Civil em Ponta Grossa nesta sexta-feira (6)

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
06/11/2026 às 14h39
Homem é preso suspeito de agredir mulher diariamente e proibi-la de ir à igreja nos Campos Gerais
Foto: PCPR

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Um homem de 48 anos foi preso na manhã desta sexta-feira (6), em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, suspeito de cometer uma série de atos de violência doméstica contra uma mulher de 45 anos. Entre as denúncias feitas pela vítima estão agressões físicas diárias, violência sexual, ameaças e restrições à sua liberdade, incluindo a proibição de frequentar a igreja e a destruição de sua Bíblia.

A prisão foi realizada por equipes da Delegacia da Mulher de Ponta Grossa, da Polícia Civil do Paraná, em cumprimento a um mandado judicial expedido pelo 1º Juizado de Violência Doméstica.

De acordo com as informações divulgadas pela polícia, a vítima relatou que sofria agressões físicas frequentes, além de episódios de violência sexual, coação e ameaças. O suspeito também teria adotado comportamentos que restringiam o convívio social da mulher, submetendo-a a uma situação de isolamento.

Um dos pontos que chamaram a atenção no relato foi a interferência na liberdade religiosa da vítima. Segundo a denúncia, o homem teria impedido a mulher de participar de atividades religiosas e destruído sua Bíblia, em meio aos episódios de violência.

As situações relatadas pela vítima motivaram a atuação da Polícia Civil e a expedição do mandado de prisão pela Justiça.

Após ser localizado e preso pelos investigadores da Delegacia da Mulher, o suspeito foi encaminhado à Cadeia Pública de Ponta Grossa, onde permanece à disposição do Poder Judiciário.

O caso envolve denúncias de diferentes formas de violência doméstica, incluindo agressões físicas, violência sexual, ameaças e comportamentos de controle e isolamento social.

A identidade dos envolvidos não foi divulgada nas informações fornecidas.

Com informações de D'Ponta News.

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