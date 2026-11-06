Parque de Jaguariaíva é interditado devido ao risco de fortes chuvas

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

JAGUARIAÍVA - O Parque Estadual do Vale do Codó, um dos atrativos naturais de Jaguariaíva, nos Campos Gerais do Paraná, está temporariamente fechado para visitação a partir desta sexta-feira (6). A decisão foi anunciada pelo Instituto Água e Terra (IAT) devido à previsão de fortes chuvas e tempestades que podem atingir o município e outras regiões do Estado durante o fim de semana.

A medida foi adotada de forma preventiva para garantir a segurança dos visitantes, diante dos riscos provocados pelas condições climáticas adversas. Segundo o órgão ambiental, a suspensão das visitas tem como base os alertas meteorológicos emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que apontam aumento da instabilidade no Paraná com o avanço de uma frente fria.

A previsão indica que o risco de tempestades deve continuar durante o fim de semana, especialmente neste sábado (7), quando são esperadas chuvas intensas em diferentes regiões do Estado.

Risco de quedas de árvores e acidentes

De acordo com o IAT, o fechamento do Parque Estadual do Vale do Codó é necessário porque as chuvas podem comprometer as condições de segurança nas áreas de visitação. O solo molhado aumenta o risco de escorregamentos e quedas, enquanto os temporais podem provocar a queda de árvores e galhos.

Outro fator considerado pelo órgão é a preservação ambiental. Durante períodos de chuva intensa, o trânsito de visitantes em trilhas e áreas naturais pode agravar processos erosivos, provocando danos ao solo e à vegetação.

O Vale do Codó é uma importante área de conservação ambiental de Jaguariaíva, com aproximadamente 760 hectares e paisagens naturais que incluem formações rochosas e cursos d'água. O parque abriga ambientes de relevância ecológica e geológica, sendo também um espaço de interesse turístico e ambiental.

Parque segue sem previsão de reabertura

Até o momento, não existe uma data definida para a retomada das visitações. Segundo o IAT, a reabertura dependerá da melhoria das condições climáticas e de uma nova avaliação sobre a segurança dos visitantes.

O órgão informou que monitora diariamente a situação das Unidades de Conservação estaduais, podendo determinar novos fechamentos ou autorizar reaberturas conforme as condições meteorológicas.

Além do Vale do Codó, a Estação Ecológica do Caiuá, localizada em Diamante do Norte, no Noroeste do Paraná, também teve seu acesso suspenso preventivamente nesta sexta-feira (6).

Outras Unidades de Conservação poderão adotar medidas semelhantes caso as previsões indiquem riscos para visitantes e funcionários.

A orientação é que moradores e turistas que pretendem visitar o Parque Estadual do Vale do Codó acompanhem os comunicados oficiais do IAT antes de programar passeios na região.

Com informações de AEN.