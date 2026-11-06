Calor e chuvas aumentam risco de ataques de aranhas e escorpiões

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) alerta que o aumento das temperaturas associado à chuva em grande volume dos últimos meses pode aumentar o aparecimento de animais peçonhentos e o risco de acidentes. Esses animais se movimentam mais nesse período, devido à reprodução das espécies, metabolismo mais ativo, deslocamento e busca por alimento, e há o aumento do fluxo de pessoas em regiões turísticas, de mata e Litoral.

Animais peçonhentos são aqueles que produzem veneno (chamado tecnicamente de peçonha) e possuem estruturas corporais especializadas como dentes modificados, ferrões e aguilhões para injetar a toxina. São abelhas, cobras, aranhas, escorpiões e lagartas, entre outros.

O maior número de acidentes com animais peçonhentos no Paraná são com aranhas e escorpiões. Em 2025 foram registrados 9.558 acidentes com aranhas e 8.472 com escorpiões. Neste ano, os dados preliminares entre os meses de janeiro a outubro, registraram 6.543 acidentes com aranhas e 7.180 com escorpiões e nenhuma morte. Em 2025 foram quatro óbitos por escorpião.

ABELHAS

Os acidentes com abelhas estão em terceiro lugar, com 2.342 registros em 2026, entretanto com maior letalidade. Em 2026 foram 12 mortes causadas por anafilaxia (alergia) ou envenenamento por múltiplas picadas.

“É preciso muita atenção com os animais peçonhentos, pois eles podem estar dentro de casa, nos armários ou em locais que não esperamos, como atrás de um móvel ou algum objeto", lembra o secretário estadual da Saúde, César Neves. "Por isso é sempre importante manter a atenção e também seguir as orientações da saúde pública para manter ambientes limpos, sem entulho e, no caso de um acidente, buscar uma unidade de saúde o mais rápido possível”, enfatiza.

Em caso de múltiplas picadas de abelhas, a pessoa deve procurar atendimento médico imediatamente. A remoção dos ferrões deve ser feita por raspagem, evitando o uso de pinças. Reações alérgicas e múltiplas picadas podem causar complicações graves e exigem avaliação e tratamento médico rápido.

O tratamento hospitalar pode ser feito com administração de adrenalina e suporte respiratório, em casos de reação alérgica, ou hidratação venosa e utilização de broncodilatadores, em caso de múltiplas picadas.

A Sesa alerta para que se evite o contato com abelhas, sobretudo as chamadas abelhas africanas, que são as mais agressivas. A remoção das colônias situadas em lugares públicos ou residências deve ser feita apenas por profissionais treinados e equipados, preferencialmente à noite ou ao entardecer, quando os insetos estão calmos.

Para evitar o ataque das abelhas, não caminhe ou corra em sua rota de voo e, ao avistar um enxame ou colmeia, mantenha distância segura. Sons de motores de aparelhos de jardinagem tendem a desencadear um comportamento agressivo. Para o trabalhador do campo é preciso tomar muito cuidado na hora de arar a terra com tratores.

ARANHAS E ESCORPIÕES

A Sesa também orienta que seja feita a manutenção da higiene e limpeza nos ambientes domésticos. Lixo e entulhos podem servir de abrigo e fonte de alimentação para muitos destes animais, principalmente cobras, aranhas e escorpiões.

O aparecimento de escorpiões em várias regiões no Estado aumenta o risco de acidente com esses animais. Em 2025, o elevado número de acidentes resultou na morte de quatro pessoas, três delas crianças e um adolescente. Crianças com idade menor ou igual a 10 anos são mais vulneráveis às picadas, pois possuem menor estrutura corporal e, por consequência, são mais sensíveis ao veneno.

A Sesa reforça ações de prevenção e controle para redução do risco de acidente com escorpiões, dentre elas, ações de busca ativa, em que as vigilâncias em saúde municipais capturam escorpiões e encaminham para identificação taxonômica.

Os cuidados e atenção com escorpiões é o mesmo para as aranhas. No Paraná, há ocorrência de três espécies de escorpião considerada de importância médica: Tityus serrulatus (escorpião amarelo), Tityus stigmurus (escorpião amarelo do Nordeste) e Tityus bahiensis (escorpião marrom), sendo que o Tityus serrulatus é o responsável pelos acidentes com maior risco de complicações sistêmicas graves e óbitos.

Em 2026, foram encaminhados mais de 72 mil animais para o Laboratório de Taxonomia Animal, dos quais, 93% foram escorpiões amarelos (Tityus serrulatus). Além de auxiliar na redução da população dos animais, o recolhimento e reconhecimento também ajudam nas pesquisas de quais espécies estão presentes no Paraná e como estão distribuídas nas regiões.

SOROS

A Sesa disponibiliza todos os soros antivenenos, inclusive o Soro Antiescorpiônico (SAEsc) e o Soro Antiaracnídico (SAA) em todo o Estado. São 211 locais divididos por todas as regionais.

Entre as aranhas, as que possuem maior preocupação médica são a aranha-marrom e as armadeiras. “A estrutura da Sesa se amplia e se organiza para poder atender as pessoas que sofrem um acidente com os animais peçonhentos. É muito importante que todos tenham consciência dos casos em que são necessários atendimento médico e buscar uma unidade de saúde, que vai orientar o próximo passo, seja o tratamento ou o encaminhamento para o soro”, reforça a diretora de Atenção e Vigilância em Saúde da Sesa, Maria Gorettti.

Os cuidados para escorpiões e aranhas são muito semelhantes. Confira:

Manter jardins, quintais e terrenos baldios limpos, além de evitar acúmulo de entulhos

Manter a grama aparada e evitar folhagens densas junto às paredes da casa

Sacudir roupas e sapatos antes de usá-los

Não colocar a mão em buracos, debaixo de pedras ou troncos podres

Colocar soleiras nas portas e janelas para evitar que eles entrem durante a noite

Usar telas em ralos, pias ou tanques

Combater a proliferação de insetos

Vedar frestas e buracos nas paredes ou nos pisos

Evitar que roupas de cama e mosquiteiros encostem no chão. Examinar roupas, principalmente camisas, blusas e calças antes de vestir

Acondicionar lixo domiciliar em sacos plásticos ou outros recipientes que possam ser mantidos fechados, para evitar baratas, moscas ou outros insetos de que se alimentam os escorpiões

Preservar os inimigos naturais de escorpiões e aranhas: aves de hábitos noturnos (coruja, joão-bobo), lagartos e sapos

ATENDIMENTO

Para tirar dúvidas sobre acidentes causados por animais peçonhentos e intoxicações, os profissionais de saúde e a população contam com o suporte por teleconsultoria dos Centros de Informação e Assistência Toxicológica do Paraná:

CIATox PR: 0800 041 0148.

CIATox: Londrina (43) 3371-2244

CIATox Maringá (44) 3011-9127

CIATox Cascavel (45) 3321-5261.