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Paraná registra queda nos índices de criminalidade e atinge menores patamares da história

Entre janeiro e setembro de 2026, os homicídios dolosos somaram 810 ocorrências, contra 878 no mesmo intervalo de 2025, uma queda de 8%. Os roubos em geral caíram 21%, passando de 11.314 para 8.914 registros, enquanto os roubos de veículos tiveram queda expressiva de 26%, recuando de 1.203 para 892 casos

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM AEN
06/11/2026 às 13h13
Paraná registra queda nos índices de criminalidade e atinge menores patamares da história
Foto: Paulo Henrique Vieira/SESP

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

O Paraná registrou, entre janeiro e setembro de 2026, redução nos principais indicadores de criminalidade em comparação com o mesmo período do ano passado, consolidando os menores patamares de toda a série histórica iniciada em 2007. Trata-se do terceiro ano consecutivo em que o Estado estabelece recordes na segurança pública, superando as marcas de 2024 e 2025.

Os dados da Secretaria da Segurança Pública do Paraná (Sesp) — com seu Centro de Análise, Planejamento e Estatística (Cape) — apontam que os números atuais são ainda mais baixos do que os registrados no mesmo intervalo de 2025, ano que já havia representado um recorde de redução no Estado.

No período, os homicídios dolosos somaram 810 ocorrências, contra 878 no mesmo intervalo de 2025, uma queda de 8%. Os roubos em geral caíram 21%, passando de 11.314 para 8.914 registros, enquanto os roubos de veículos tiveram queda expressiva de 26%, recuando de 1.203 para 892 casos. Os furtos em geral tiveram retração de 5% (de 107.818 para 102.063 ocorrências) e os furtos de veículos diminuíram 20% (de 6.753 para 5.410).

O secretário estadual da Segurança Pública, coronel Hudson Leôncio Teixeira, atribui os resultados ao planejamento integrado das forças de segurança e ao acompanhamento permanente dos indicadores criminais. "O acompanhamento desses dados estatísticos nos permite direcionar o policiamento com base em manchas criminais e inteligência. O objetivo é manter o trabalho constante para dar resposta rápida à população e coibir a criminalidade em todas as regiões do Estado", afirma.

COMPARATIVO COM 2018

Na comparação com os primeiros nove meses de 2018, ano anterior ao início da atual gestão do governo estadual, o Paraná registra quedas drásticas e expressivas na criminalidade. Os roubos de veículos foram reduzidos em 85%, caindo de 6.087 para 892 registros.

Os roubos em geral recuaram 81%, passando de 46.356 para 8.914 ocorrências no período. Os furtos de veículos diminuíram 59% (de 13.185 para 5.410), os homicídios dolosos tiveram queda de 45% (de 1.485 para 810) e os furtos em geral caíram 22% (de 130.676 para 102.063).

MUNICÍPIOS

No recorte municipal, 212 dos 399 municípios do Estado (o equivalente a 53%) não registraram nenhum homicídio doloso entre janeiro e setembro de 2026, avançando em relação a 2025, quando 197 cidades passaram o período sem ocorrências (crescimento de 8% ante 2025 e 26% ante as 168 cidades de 2018).

Além disso, o número de municípios com mais de 5 homicídios caiu para 27 em 2026 (redução de 10% frente aos 30 de 2025), o que representa uma redução de 45% em comparação com 2018, quando 49 cidades atingiram esse patamar.

HOMICÍDIOS: PARANÁ X BRASIL

Na projeção anual estimada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), a taxa de homicídios do Paraná é de 8,9 por 100 mil habitantes, ficando 45% abaixo da média brasileira, projetada em 12,9 por 100 mil habitantes, o que confere ao Estado a 5ª menor taxa do país.

Foto: Assessoria
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