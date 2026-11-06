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Suspeito morre em confronto que deixou três policiais feridos nos Campos Gerais

Ocorrência foi registrada em Telêmaco Borba, após denúncia de disparos e gritos de socorro; um dos militares foi atingido no rosto e precisou ser transferido para hospital em Ponta Grossa

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
06/11/2026 às 10h52
Suspeito morre em confronto que deixou três policiais feridos nos Campos Gerais
Caso aconteceu na noite desta quinta-feira (05). Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Uma ocorrência de violência doméstica terminou em confronto armado, três policiais militares feridos e um homem morto na noite desta quinta-feira (5), em Telêmaco Borba, nos Campos Gerais do Paraná. Segundo informações divulgadas pelo 26º Batalhão da Polícia Militar (26º BPM), o suspeito teria recebido as equipes policiais a tiros durante uma intervenção em sua residência. Um dos agentes foi atingido na região do rosto e precisou ser transferido para atendimento hospitalar especializado.

De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência teve início após um vizinho acionar as autoridades ao ouvir disparos de arma de fogo vindos de uma residência. O denunciante também relatou ter escutado gritos de socorro de uma mulher, que teria saído correndo do imóvel em direção à via pública.

Diante das informações, equipes policiais se deslocaram até o endereço e identificaram indícios de violência doméstica em situação de flagrante, além de possíveis riscos à integridade física de pessoas que estivessem no interior da casa.

Conforme o relatório policial, os militares se identificaram e acessaram a propriedade por uma entrada aberta. Nesse momento, o homem teria apontado uma arma de fogo na direção da equipe. Mesmo após receber diversas ordens para abandonar o armamento, ele não teria obedecido e, na sequência, efetuou disparos contra os policiais.

Durante o ataque, um dos militares foi atingido por um tiro na região da face, enquanto outro sofreu ferimentos provocados por estilhaços no supercílio. O policial baleado recebeu atendimento emergencial, teve o sangramento controlado e foi estabilizado antes de ser transferido para um hospital em Ponta Grossa. Já o segundo agente foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Telêmaco Borba, onde recebeu cuidados médicos por um ferimento considerado leve.

Segundo a corporação, os dois policiais estavam fora de risco no momento da divulgação das informações.

Suspeito voltou a atirar contra policiais

Após os primeiros disparos, a área foi isolada e novas equipes foram acionadas para reforçar a ocorrência. O suspeito permaneceu no imóvel, possivelmente armado, enquanto os policiais tentavam negociar sua rendição.

Ainda segundo o 26º BPM, foram realizadas diversas tentativas de comunicação verbal, mas o homem não respondeu às determinações. As equipes também utilizaram dispositivos lacrimogêneos como alternativa de menor potencial ofensivo, sem conseguir fazer com que ele se entregasse.

Durante uma nova aproximação, os policiais ouviram movimentações em uma área de mata próxima à residência. Na sequência, voltaram a ser alvo de disparos, que atingiram o escudo balístico utilizado pela equipe.

Um terceiro policial sofreu ferimentos leves na coxa, provocados por estilhaços.

Diante dos novos disparos, os militares reagiram e atingiram o suspeito. Após o encerramento do confronto, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a equipe médica constatou a morte do homem ainda no local.

Três armas e munições foram encontradas

Com a situação controlada, a Polícia Militar realizou o isolamento da área para preservar os vestígios e permitir os trabalhos periciais.

Conforme a corporação, a arma localizada ao lado do suspeito não foi movimentada pelos policiais. As buscas no interior da residência ocorreram somente após a conclusão dos procedimentos da Polícia Científica e a liberação do imóvel.

Durante a vistoria, foram encontradas três espingardas, incluindo uma de calibre 28, com numeração aparentemente suprimida, apontada pela PM como a arma utilizada contra as equipes. Também foram localizados 14 cartuchos intactos, dois cartuchos deflagrados do mesmo calibre e materiais utilizados para recarga de munições.

Todo o material ficou sob responsabilidade da Polícia Científica para os procedimentos necessários.

A mulher envolvida na denúncia inicial de violência doméstica foi atendida e, segundo a Polícia Militar, recebe acompanhamento das autoridades competentes.

A Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionadas para os procedimentos de investigação e perícia. A Polícia Militar também informou que instaurou os procedimentos administrativos cabíveis para apurar as circunstâncias do confronto.

Com informações de D'Ponta News.

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