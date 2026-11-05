Chuvas causam interdição de várias rodovias no Norte Pioneiro

Redação - Marcelo Aguiar

NORTE PIONEIRO - Os municípios do Norte Pioneiro foram atingidos por chuvas intensas na madrugada desta quinta-feira (05). Com isso, há registros de interdição em diferentes pontos de rodovias que cortam a região, incluindo a BR153 entre Santo Antônio da Platina e Jacarezinho.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem e relatos de internautas, logo no início da manhã foram registradas interdições em rodovias que passam pelos municípios de Ribeirão Claro, Carlópolis, Barra do Jacaré, Andirá e Santo Antônio da Platina. Também há relatos de problemas na rodovia BR153.

Entre as principais causas das interdições estão alagamentos, desmoronamentos de terra ou transbordo de rios que acabam impedindo o tráfego seguro nestes locais. De acordo com a Polícia Rodoviária, a orientação é para que os motoristas não se arrisquem tentando atravessar pontos de alagamentos, pois a situação pode causar acidentes com riscos fatais.

Na rodovia PR092, no trecho que liga os municípios de Wenceslau Braz a Siqueira Campos, não há interdições, mas o que chama a atenção é o grande volume de água sobre a pista que aumenta os riscos de acidentes como aquaplanagem, por exemplo.

A orientação é para que os motoristas redobrem a atenção ao dirigir na chuva, respeitem os limites de velocidade e procurem rotas alternativas.