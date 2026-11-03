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Operação mobiliza ROTAM e equipes especializadas em cidades da região

Força Total Brasil XXXII mobilizou equipes da ROTAM, policiamento ostensivo, inteligência e operações com cães; ação contou com abordagens, fiscalização de veículos e cumprimento de mandados de prisão

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
03/11/2026 às 15h21
Operação mobiliza ROTAM e equipes especializadas em cidades da região
Foto: Polícia Militar

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

A Polícia Militar intensificou o combate à criminalidade em municípios do Norte Pioneiro do Paraná durante o último fim de semana. A mobilização fez parte da Operação Força Total Brasil XXXII, realizada pelo 2º Batalhão de Polícia Militar (2º BPM), com reforço no patrulhamento, abordagens e fiscalização de veículos em diferentes pontos da região.

De acordo com informações divulgadas pela corporação, a operação abrangeu toda a área de atuação do batalhão e teve como principal objetivo ampliar a presença policial nas ruas, prevenir crimes e reforçar a segurança de moradores e comerciantes.

A mobilização reuniu equipes de radiopatrulha, Rondas Ostensivas Tático Móvel (ROTAM), Operações com Cães e Agência Local de Inteligência. Os policiais atuaram de maneira integrada, com ações direcionadas tanto à prevenção quanto à repressão de práticas criminosas.

Operação mobilizou diferentes equipes

Entre as atividades realizadas estiveram patrulhamentos ostensivos e preventivos em áreas urbanas, estradas rurais e regiões comerciais. A Polícia Militar também promoveu bloqueios táticos e de trânsito em pontos considerados estratégicos, além de abordagens a pessoas e fiscalização de veículos em situações de fundada suspeita.

Outra frente de atuação envolveu o cumprimento de mandados de prisão e outras medidas cautelares, com base em levantamentos prévios realizados pelo setor de inteligência da corporação.

Segundo o 2º BPM, a estratégia buscou ampliar a cobertura policial e direcionar o efetivo para locais considerados sensíveis, reforçando o trabalho preventivo e a capacidade de resposta das equipes.

Siqueira Campos e Ribeirão Claro receberam lançamento da operação

Para marcar o início das atividades, a Polícia Militar realizou lançamentos públicos da operação em dois municípios do Norte Pioneiro.

Em Siqueira Campos, a mobilização aconteceu na quinta-feira (29), às 16h, no Santuário Bom Jesus da Cana Verde. Já na sexta-feira (30), também às 16h, o lançamento ocorreu em Ribeirão Claro.

Os dois municípios foram definidos como pontos estratégicos para o início das ações, que se estenderam pela área de responsabilidade do 2º Batalhão.

Polícia Militar destaca resultados da mobilização

Sob o comando do tenente-coronel Carlos Ricelle Leal, o 2º BPM avaliou positivamente a operação, destacando a realização de prisões e apreensões consideradas relevantes para a segurança regional.

Apesar da avaliação apresentada pela corporação, o comunicado não detalhou a quantidade de pessoas presas, os materiais apreendidos ou os municípios onde ocorreram essas ações.

A Polícia Militar ressaltou que a integração entre as equipes operacionais e o setor de inteligência é uma das principais estratégias para combater a criminalidade e ampliar a presença da instituição junto à população.

Segundo o batalhão, as atividades foram desenvolvidas com atenção aos princípios da legalidade e ao uso proporcional da força, buscando garantir a segurança dos moradores durante as abordagens e fiscalizações.

A Operação Força Total Brasil XXXII integrou as ações de reforço do policiamento ostensivo promovidas pela Polícia Militar na região.

Foto: Reprodução/Redes Sociais
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