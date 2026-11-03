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Homem é encontrado morto em rio nos Campos Gerais

Corpo de Adenilson Magalhães foi localizado no Rio Tibagi, em Telêmaco Borba; vítima estava desaparecida e circunstâncias da morte são investigadas pela Polícia Civil

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
03/11/2026 às 15h07
Homem é encontrado morto em rio nos Campos Gerais
O homem estava desaparecido na região do bairro São Luís. - Foto: Reprodução/A Rede

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Um homem de 51 anos foi encontrado morto nas águas do Rio Tibagi, no município de Telêmaco Borba, nos Campos Gerais do Paraná. A ocorrência foi registrada no final da tarde de segunda-feira (2), feriado de Finados, quando o corpo foi localizado boiando nas proximidades de uma ponte, na região do bairro Bela Vista do Paraíso. A vítima foi identificada como Adenilson Magalhães, que estava desaparecido na cidade.

De acordo com as informações divulgadas, Adenilson havia desaparecido na região do bairro São Luís e vinha sendo procurado por familiares e amigos. O caso mobilizou pessoas próximas, que compartilhavam informações na tentativa de encontrar o homem.

Após a localização do corpo, a Polícia Militar foi acionada e realizou o isolamento da área para preservar o local até a chegada das equipes responsáveis pelos procedimentos periciais.

O Corpo de Bombeiros também foi mobilizado e realizou a retirada do corpo das águas do Rio Tibagi. A ocorrência contou ainda com a presença da Polícia Civil e da perícia, que acompanharam os trabalhos para levantar informações sobre as circunstâncias da morte.

Após o resgate, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), onde seriam realizados os procedimentos necessários.

Adenilson era conhecido em Telêmaco Borba, e a notícia de sua morte provocou manifestações de pesar nas redes sociais, com mensagens de solidariedade à família e aos amigos.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o que teria provocado a morte ou como o homem foi parar nas águas do rio. As circunstâncias do caso seguem sob investigação da Polícia Civil.

Com informações de A Rede.

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