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Vereadora diz que não quer mais nordestinos em cidade do Paraná após reeleição de Lula

Salete Kronbauer (PP) fez declarações contra nordestinos e baianos após o resultado das eleições presidenciais; Ministério Público solicitou abertura de inquérito e parlamentar pediu desculpas

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
29/10/2026 às 14h06
Vereadora diz que não quer mais nordestinos em cidade do Paraná após reeleição de Lula
Após a repercussão, Salete divulgou uma nota pública de retratação na terça-feira (27). Foto: Reprodução/G1 Paraná

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

A vereadora Salete Kronbauer (PP), de 59 anos, do município de Nova Santa Rosa, no Oeste do Paraná, passou a ser investigada pela Polícia Civil após afirmar que não queria mais ver nordestinos e baianos na cidade. As declarações foram feitas durante uma sessão da Câmara Municipal, na segunda-feira (26), quando a parlamentar criticou o resultado das eleições presidenciais de 2026 e pessoas que recebem benefícios sociais.

Durante o discurso, Salete afirmou: “Não estou dizendo que eu não vou mais ajudar. Mas eu não quero mais ver um nordestino, um baiano, vindo aqui na nossa cidade [...] Cuide agora da sua vida lá”.

Em outro momento, a vereadora relacionou o resultado eleitoral à situação econômica de outras regiões do país, afirmando que moradores de sua cidade teriam que sustentar outros estados. Ela também chegou a defender a possibilidade de divisão do Brasil. As declarações ganharam repercussão nas redes sociais e passaram a ser questionadas pelo teor discriminatório.

Polícia Civil abre investigação

Na terça-feira (27), a 2ª Promotoria de Justiça de Marechal Cândido Rondon, vinculada ao Ministério Público do Paraná (MPPR), solicitou a abertura de um inquérito policial para apurar as declarações da parlamentar.

A Polícia Civil investiga se houve prática, indução ou incitação à discriminação ou ao preconceito por procedência nacional, conforme previsto na Lei nº 7.716/1989. A legislação estabelece pena de um a três anos de reclusão, além de multa, para o crime em questão.

A investigação deverá esclarecer as circunstâncias das declarações e avaliar eventual responsabilidade criminal.

Vereadora pede desculpas

Após a repercussão, Salete divulgou uma nota pública de retratação na terça-feira (27), reconhecendo que suas declarações foram inadequadas.

No comunicado, a parlamentar manifestou arrependimento e afirmou que suas palavras não representam os princípios de respeito e igualdade que, segundo ela, orientam sua trajetória política.

Salete também pediu desculpas às pessoas atingidas pelas declarações e reafirmou seu compromisso de trabalhar pela população sem distinção de origem, região ou posicionamento político.

Eleita em 2024 com 490 votos, Salete exerce seu primeiro mandato na Câmara Municipal de Nova Santa Rosa. A investigação policial segue em andamento, sem confirmação de indiciamento ou condenação.

Com informações de G1 Paraná.

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